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На довыборах в Госдуму наивысшая явка зафиксирована в Брянской области

С помощью ДЭГа в 26 регионах проголосовали порядка 3,5 млн избирателей
Ведомости

На довыборах в Государственную думу наивысшая явка была зафиксирована в Брянской области. Несмотря на непростую ситуацию в регионе, по итогам двух дней голосования она составила 40%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Явка там составляет уже 40%», – уточнила Памфилова.

В третий день губернаторских выборов в рамках единого дня голосования 6-8 сентября (ЕДГ-2024) наивысшая явка зафиксирована в Кемеровской области и Башкортостане – почти 60% и 55% соответственно.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 26 регионах проголосовали порядка 3,5 млн избирателей. Общее количество атак на ресурсы ДЭГа не превышает 5000, отметила Памфилова.

По ее словам, с начала голосования было заблокировано более 150 000 потенциально опасных воздействий на портал ЦИК РФ. Атаки на интернет-ресурсы комиссии продолжаются.

Голосование на выборах в России проходит 6, 7 и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в Курской и Брянской областях, а также в Севастополе прошло досрочное голосование. Высокая явка была отмечена на выборах губернатора в Курской области. Планку в 2,5 млн избирателей в Москве преодолели на второй день голосования, большинство проголосовавших сделали это дистанционно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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