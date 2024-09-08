На довыборах в Госдуму наивысшая явка зафиксирована в Брянской области

На довыборах в Госдуму наивысшая явка зафиксирована в Брянской областиС помощью ДЭГа в 26 регионах проголосовали порядка 3,5 млн избирателей
На довыборах в Государственную думу наивысшая явка была зафиксирована в Брянской области. Несмотря на непростую ситуацию в регионе, по итогам двух дней голосования она составила 40%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Явка там составляет уже 40%», – уточнила Памфилова.
В третий день губернаторских выборов в рамках единого дня голосования 6-8 сентября (ЕДГ-2024) наивысшая явка зафиксирована в Кемеровской области и Башкортостане – почти 60% и 55% соответственно.
С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 26 регионах проголосовали порядка 3,5 млн избирателей. Общее количество атак на ресурсы ДЭГа не превышает 5000, отметила Памфилова.
По ее словам, с начала голосования было заблокировано более 150 000 потенциально опасных воздействий на портал ЦИК РФ. Атаки на интернет-ресурсы комиссии продолжаются.
Голосование на выборах в России проходит 6, 7 и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в Курской и Брянской областях, а также в Севастополе прошло досрочное голосование. Высокая явка была отмечена на выборах губернатора в Курской области. Планку в 2,5 млн избирателей в Москве преодолели на второй день голосования, большинство проголосовавших сделали это дистанционно.