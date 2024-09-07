Как выбирают депутатов в Москве и губернатора в Санкт-Петербурге

Как выбирают депутатов в Москве и губернатора в Санкт-ПетербургеВ столице явка гораздо выше
К 9:00 7 сентября по мск на выборах в Мосгордуму проголосовало более 2 млн жителей. К 16:00 проголосовали почти 2,5 млн москвичей. По данным с экрана информационного центра Центризбиркома (ЦИК) на 20:00 мск, явка на выборах достигла 30,71%. Как уточнила в ходе брифинга в ЦИК председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, всего в столице на 10:00 мск был выдан 2 086 341 бюллетень. Бумажными бюллетенями воспользовались 64 098 москвича (для этого требовалось заранее подать заявку на mos.ru или в ТИК). Остальные голосовали онлайн с помощью ДЭГ или на участках, пользуясь электронными КЭГами.
«Это высочайшая явка в Москве, на выборах в Мосгордуму давно не было такой явки, – обратил внимание зампред ЦИК Николай Булаев. – Что такое явка? Это не только легитимность, но и то, что избиратели верят, что их голос учтен правильно, [...], что они доверяют сегодняшней системе». В ночь с 6 на 7 сентября, «казалось бы, в самую выходную ночь в неделю» с помощью ДЭГ проголосовали порядка 150 000 москвичей, сообщил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. «Это тоже новая реальность, это благодаря тому, что у нас многодневное голосование – тоже дополнительное удобство. Речь ни о каком давлении не идет, [...] достаточно сложно в пятницу вечером москвича к чему-то принудить», – уверен он.
Отличительной чертой текущей кампании в Мосгордуму стала необходимость подачи предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке. Это нововведение объясняется востребованностью ДЭГа. Всего о желании проголосовать традиционным способ заявили 13 482 жителя столицы, говорила Кириллова 3 сентября. «При этом мы понимаем, что число людей, проголосовавших таким способом, будет больше, ведь горожане, находящиеся, например, на лечении в стационарах или проходящие воинскую службу тоже будут голосовать при помощи «бумаги» – мы прогнозируем, что общее количество избирателей, которые в итоге проголосуют бумажным бюллетенем будет порядка 200 000», – отметила тогда глава Мосгоризбиркома.
Мосгоризбирком совместно с ЦИК, отзываясь на «пожелания, предложения, может быть, какую-то болезнь со стороны отдельных избирателей сохранили бумажный бюллетень», отметил Булаев. По его оценке, 64 098 традиционных голосов – это «немалое количество» москвичей, которых не лишили возможности проголосовать таким способом. Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что сообщения о том, что традиционное голосование в стране и, в частности, в Москве вытесняется ДЭГом – это «спекуляция», ведь даже сейчас в столице, в случае, если избиратель забыл подать заявление на голосование бумажным бюллетенем заранее, комиссия все равно «позволяет» ему проголосовать. «Москва идет сложным путем, конечно, в процессе еще что-то дорабатывается», – сказала глава ЦИК. Благодаря движению в сторону цифровизации избирательного процесса и «грамотным, красивым» техническим решениям в столице голосовать, по оценке Кирилловой, комфортно.
В ходе брифинга ЦИК Кириллова отметила, что Мосгоризбирком четко прописал, что для голосования традиционным способом нужно заранее обратиться либо в территориальную избирательную комиссию (ТИК), либо подать заявление электронно, то есть хотя бы немного «уважить тех организаторов, которые проводят выборы». «Мы понимаем, что есть люди преклонного возраста, которые живут, например, на даче, и находятся вне этого информационного поля, поэтому мы считали заранее, что преклонный возраст – это та уважительная причина, которая [будет учитываться]», – заявила Кириллова. Вероятно, имелось в виду, что это может быть основанием для выдачи бумажного бюллетеня (о таком ранее не сообщалось).
Памфилова поделилась, что комиссия изначально попросила, чтобы информация о введенном изменении в процедуру голосования на участках была доступна всем – в подъездах, на электронных ресурсах, чтобы те люди «которые не воспринимают ДЭГ или те, кто привык традиционно голосовать, они знали все о том, как они могут это сделать». При этом Кириллова отметила, что расклейка информационных материалов в подъездах – это «не панацея», поскольку, как она убедилась сама лично, из-за недовольства управляющих компаний их периодически срывают. В связи с этим, в основном информационная кампания для людей старшего поколения разворачивалась в газетах и по телевидению, для более молодых избирателей привлекались интернет-блогеры, также информировали банки, партии и наблюдатели.
Завершая обсуждение, Булаев подчеркнул, согласившись с мнением главы ЦИК Эллы Памфиловой, что необходимо масштабировать опыт Москвы на все регионы, но пока, по его словам, есть проблемы. «Не можем сразу и для всех, но можно [...] масштабировать и убеждать субъекты применять опыт Москвы, который позволяет дать возможность проголосовать избирателю без потери избирательного права из любой точки страны», – заявил он. «Продолжим нашу работу для того, чтобы опыт Москвы был приемлем для всей страны по ряду аспектов», – ответила Памфилова. С одной стороны, это требует затрат, а с другой, освобождаются определенные ресурсы, поэтому «это все нужно считать и анализировать», заключила глава ЦИК.
Также Памфилова в ходе заседания отметила, что в распространяемых некоторыми членами партии КПРФ методических материалах для избирательных комиссий и наблюдателей содержатся тезисы о том, что электронное голосование в Москве якобы незаконно. «Есть такое радикальное крыло, которое занимается выборами уважаемой партии КПРФ, которое в очередное раз оказывает наблюдателям и членам комиссии медвежью услугу», – говорит она. В этих методичках содержатся «посылы», которые противоречат закону, дезориентируют членов комиссий от КПРФ, продолжила Памфилова. «Основная идея – это заваливание комиссий необоснованными требованиями, воспрепятствование работе комиссии», – пояснила она.
«Если СМИ верно приводят слова Памфиловой про «посылы», то это несколько «из другой оперы», чем правовая полемика. Поэтому комментировать это высказывание с правовой точки зрения невозможно. Если ЦИК посчитает, что практика деятельности наших наблюдателей в чем-то противоречит закону, то мы готовы дискутировать об этом, в том числе в суде, но по конкретным возражениям ЦИК. Но конкретики нам пока не видно», – сказал в беседе с «Ведомостями» депутат Госдумы от Москвы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
Явка в Москве действительно выше, чем пять лет назад на выборах в МГД седьмого созыва, сказал «Ведомостям» замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Москвы Александр Асафов. «Это действительно хорошие результаты. В чем-то они сравнимы с голосованием за президента, хотя меньше», – оценил он. По его мнению, основной фактор, повлиявший на такой уровень явки – это ДЭГ.
Кроме того, активизировать москвичей удалось благодаря акции «Миллион призов», считает политолог Константин Калачев. «Понятно, что влияет высокое социальное самочувствие москвичей, эффект сплочения «вокруг флага», патриотический подъем, авторитет мэра Москвы Сергея Собянина, активность участников выборов, но, как по мне, главное тут реклама выборов, активность вовлечения, настойчивость приглашений, привлекательность «Миллиона призов», – сказал он «Ведомостям».
Касательно голосования на традиционных участках, Асафов отметил, что есть отдельные жалобы и обращения об отказе комиссий выдавать бумажные бюллетени, но в основном – это лишь эксцессы. Люди требуют их без предварительной заявки, а для того, чтобы выдал бумажный бюллетень в таком случае, нужна уважительная причина, пояснил Асафов. Именно такие случаи и разбирает штаб, но, по сути, это не нарушение, подчеркнул он. «Нарушений как таковых нет. Есть, что называется, недопонимания из-за человеческого фактора», – поделился он.
Как проходят выборы в Санкт-Петербурге на второй день голосования
Брифинг о ходе голосования в Санкт-Петербурге в повестке было запланирован ближе к концу – по видеосвязи должны были подключиться представители центра общественного наблюдения за выборами. Но обсуждение ситуации в Северной столице началось почти с самого начала заседания ЦИК: Памфилова сообщила, что «Справедливая Россия» стала активно распространять информацию о «якобы недопуске» партийных наблюдателей в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
«Мы сейчас тщательно все проверяем, чтобы, не дай Бог, там не ошибиться, но хочу напомнить, что в Санкт-петербурге – мы никогда этого не скрывали – всегда были большие проблемы [в электоральной сфере]. Очень много совместных усилий пришлось применить и ЦИКу, и региональному избиркому, чтобы существенно “почистить” все это электоральное пространство в Питере, особенно то, что связано с муниципальными выборами», – заявила она.
В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, довыборы депутата в заксобрание по одному из округов и 110 муниципальных кампаний, которые, по словам Памфиловой, всегда были «огромной головной болью» для ЦИК. «Конечно, и сейчас у них бывают промахи и недостатки, но общий порядок несравним с тем, что было раньше», – подчеркнула глава комиссии.
О том, что «Справедливая Россия» направила обращение Памфиловой с жалобами на работу территориальных избирательных комиссий (ТИК), не позволяющих представителям партии назначить наблюдателей на участках в ЕДГ, «Ведомости» писали 5 сентября. В письме был перечислен ряд «серьезных нарушений» со стороны петербургских ТИК. В частности, отмечается, что 2 сентября (последний день, когда можно подать документы на назначение наблюдателей) ТИК в Красном Селе и Горелове были закрыты и не принимали никакие документы от кандидатов, а «многочисленные звонки на горячую линию Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ЦИК России никаких результатов не принесли».
Памфилова отметила, что в порыве «праведного гнева», «Справедливая Россия» почему-то умалчивает о том, что в представляемых партией документах по выдвижению наблюдателей были выявлены «существенные промахи и нарушения в их оформлении: например, отсутствие подписи кандидата, номера участковой комиссии, куда планируется направить кандидата или направление кандидата сразу в несколько комиссий. “Эти недостатки, я мягко говорю, по сути, не позволили направленным на участки лицам приобрести статус наблюдателя. Все, у кого были документы в порядке, допущены – мы проверяли”, – подчеркнула Памфилова.
Впрочем, вопросы к работе регионального избиркома возникали у ЦИК ранее. По итогам ЕДГ-2019 Памфилова рекомендовала тогдашнему председателю городской комиссии Виктору Миненко уйти в отставку в связи с многочисленными нарушениями. Спустя год глава ЦИК возмутилась награждением Миненко орденом Почета из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по поручению президента России Владимира Путина. Через день Миненко подал в отставку.
Оставшаяся часть заседания в контексте петербургских выборов прошла спокойнее: подключившиеся представители Центра общественного наблюдения отчитались, что выборы проходят в штатном режиме. По данным с экранов информационного центра ЦИК на 18:30 мск, на выборах губернатора там проголосовали 22,66% избирателей. Уровень явки в Санкт-Петербурге в первый день голосования находился на уровне Калининградской области (там явка равнялась 15,32%). До 15% явка в Хабаровском крае (13,58%) и Республике Алтай (11,33%).
Для Санкт-Петербурга характерна низкая явка – это такая электоральная традиция субъекта, сказал «Ведомостям» политтехнолог Петр Быстров. Скорее всего, петербуржцы и так уверены в победе действующего губернатора Беглова, поэтому считают, что он справится и сам, сказал он. Кроме того, там не применяется ДЭГ, что также способствует меньшему уровню явки, чем в регионах, где он используется, пояснил Быстров. По его мнению, такой уровень явки свидетельствует об отсутствии искусственного «нагона» голосов. Можно предположить, что в Санкт-Петербурге «сушат» явку, сказал «Ведомостям» президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.