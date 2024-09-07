Как выбирают депутатов в Москве и губернатора в Санкт-Петербурге

Памфилова поделилась, что комиссия изначально попросила, чтобы информация о введенном изменении в процедуру голосования на участках была доступна всем – в подъездах, на электронных ресурсах, чтобы те люди «которые не воспринимают ДЭГ или те, кто привык традиционно голосовать, они знали все о том, как они могут это сделать». При этом Кириллова отметила, что расклейка информационных материалов в подъездах – это «не панацея», поскольку, как она убедилась сама лично, из-за недовольства управляющих компаний их периодически срывают. В связи с этим, в основном информационная кампания для людей старшего поколения разворачивалась в газетах и по телевидению, для более молодых избирателей привлекались интернет-блогеры, также информировали банки, партии и наблюдатели.