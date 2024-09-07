На губернаторских выборах в первый день ЕДГ самая высокая явка в Курской области

В регионах, где выше риски протестных настроений, отказались от кампании по наращиванию явки в первый день голосования, сказал «Ведомостям» Туровский. «Можно ожидать, что и в целом кампании там будут проходить более спокойным образом, без цели добиться высокой явки любой ценой», – подчеркнул он. Любой дополнительный голос при высокой явке – это копилка в антирейтинг губернатора, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.