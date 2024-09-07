На губернаторских выборах в первый день ЕДГ самая высокая явка в Курской области

На губернаторских выборах в первый день ЕДГ самая высокая явка в Курской областиНаименьший показатель – в республике Алтай
По итогам первого дня голосования 6 сентября на выборах губернаторов самая высокая явка оказалась в граничащей с Украиной Курской области, где введен режим контртеррористической операции (КТО) – с учетом досрочного голосования к 20:00 мск там выразили свою волю 46,94% избирателей (это 363 838 человек). С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 55 040 избирателей. Регион лидировал с самого старта голосования: уже к 10:00 явка составила 39,64%.
Как голосовали за губернаторов
За Курской следует Кемеровская область, в которой также выбирают главу региона – там к концу дня явка дошла до 45,71%.
В Курской области особенно важно продемонстрировать активность и сплоченность, подчеркнул вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Такой «курский феномен» можно объяснить досрочным голосованием с упрощением процедур, сказал «Ведомостям» политтехнолог Олег Захаров. Кемеровская область всегда отличалось дисплинорованностью электоральной отчётности – это традиция, сказал политтехнолог.
В остальных субъектах, в которых проходят выборы такого уровня, она не достигла и 30%. Например, в Башкирии проголосовало 29,40% избирателей, в республике Калмыкия – 27,73%, в Оренбургской области – 27,16%, в Волгоградской – 26,92%, в Самарской области – 25,47%.
Затем следуют регионы с явкой меньше 25%: в Ставропольском крае – 23,33%, в Липецкой области – 23,29%, в Тульской – 22,86%, в Астраханской – 21,52%, в Сахалинской – 20,97%, в Вологодской области – 19,28%, в Забайкальском крае – 18,61%.
Два региона немного перешли планку в 15%: Санкт-Петербург – там к концу первого дня проголосовали 15,89% избирателей и Калининградская область – явка равняется 15,32%. До 15% явка составила в Хабаровском крае (13,58%) и республике Алтай (11,33%).
Выборы в Мурманской области начнутся 7 сентября, но там можно было проголосовать досрочно на отдаленных и труднодоступных территориях Кольского Заполярья, поэтому явка к концу первого дня дошла до отметки в 0,06%. Выборы губернатора в Челябинской области начнутся 7 сентября, в Курганской – 8 сентября, поэтому данных о явке пока нет.
В регионах, где выше риски протестных настроений, отказались от кампании по наращиванию явки в первый день голосования, сказал «Ведомостям» Туровский. «Можно ожидать, что и в целом кампании там будут проходить более спокойным образом, без цели добиться высокой явки любой ценой», – подчеркнул он. Любой дополнительный голос при высокой явке – это копилка в антирейтинг губернатора, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Впрочем, на выборах глав регионов важна не явка как таковая, а то, чтобы действующий глава или врио в первом туре вышел за 50%, иначе будет второй тур – это проще делать при низкой общей явке и тотальной мобилизации лояльного электората, подчеркнул Захаров.
Как голосовали на довыборах в Госдуму
По итогам первого дня голосования, самая высокая явка в Брянской области (там введен режим КТО) – с учетом досрочного голосования она достигла 22,78%. Далее следует Ростовская область – явка к концу дня была равна 20,53%. Наименее активные избиратели в Хакасии – там свой голос отдали 8,69% избирателей.
В рамках ЕДГ-2024 выбирают депутатов Госдумы по трем одномандатным округам: Хакасскому № 35 (Хакасия), Унечскому № 78 (Брянская область) и Южному № 154 (Ростовская область). В частности, в довыборах участвуют бывшие члены правительства России, покинувшие его состав 7 мая 2024 г., – бывший вице-премьер Виктория Абрамченко (Ростовская область, выдвинута «Единой Россией»), а также бывшие министры спорта и энергетики Олег Матыцин (Брянская область, выдвинут «Единой Россией») и Николай Шульгинов (Хакасия, самовыдвижение).
Как голосовала столица
В Москве проходят выборы в Мосгордуму (МГД), а также выборы муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино. Всего в Москве проголосовало более 1,8 млн человек, большая часть из них предпочла онлайн-голосование – это более 1,65 млн человек, сообщила в ходе подведения итогов первого дня голосования в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«Почти 110 000 человек проголосовало на участках с помощью терминалов электронного голосования. Порядка 60 000 человек отдали голос с помощью бумажных бюллетеней», – поделилась она. По данным ЦИК, на выборах в МГД явка достигла 23,52%. Как заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, в первый день выборов выявлено не было.