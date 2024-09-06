Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

В этот же день на выборах депутатов Мосгордумы также проголосовали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По данным общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, днем 6 сентября на выборах в Мосгордуму проголосовали более 1,4 млн человек.