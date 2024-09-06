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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Ведомости

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую Думу в режиме онлайн. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Восьмого сентября в России – Единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – сказал президент.

В этот же день на выборах депутатов Мосгордумы также проголосовали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По данным общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, днем 6 сентября на выборах в Мосгордуму проголосовали более 1,4 млн человек.

В некоторых субъектах России согласно решениям избирательных комиссий голосование проходит несколько дней, с 6 или 7 сентября. В 26 регионах избирателям доступен формат дистанционного электронного голосования. Граждане РФ выберут руководителей регионов, депутатов законодательных собраний, городских дум, представительных органов власти муниципальных образований и депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. Будет проведено около 4000 избирательных кампаний разного уровня, участие в них смогут принять свыше 57 млн избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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