Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую Думу в режиме онлайн. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.
«Восьмого сентября в России – Единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – сказал президент.
В этот же день на выборах депутатов Мосгордумы также проголосовали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По данным общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, днем 6 сентября на выборах в Мосгордуму проголосовали более 1,4 млн человек.
В некоторых субъектах России согласно решениям избирательных комиссий голосование проходит несколько дней, с 6 или 7 сентября. В 26 регионах избирателям доступен формат дистанционного электронного голосования. Граждане РФ выберут руководителей регионов, депутатов законодательных собраний, городских дум, представительных органов власти муниципальных образований и депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. Будет проведено около 4000 избирательных кампаний разного уровня, участие в них смогут принять свыше 57 млн избирателей.