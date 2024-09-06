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Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», – написал Собянин.

По словам мэра, в дни голосования москвичи выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино и напомнил, что сделать это можно онлайн до 20:00 8 сентября. 

На выборах в Мосгордуму также проголосовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На своей странице во «В контакте» он выразил уверенность, что в единый день голосования россияне будут активно выражать свою гражданскую позицию. Зампред Совбеза РФ напомнил, что 6, 7 и 8 сентября выборы проходят в 84 субъектах страны. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 000 мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.

Днем 6 сентября пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму. «Мы сообщим вам, в каком формате президент решил это сделать», – отметил Песков.

В единый день голосования проходит около 4000 избирательных кампаний, в которых смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще четырех субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы три кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений.

Днем 6 сентября на выборах в Мосгордуму проголосовали более 1,4 млн человек, заявили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Участки работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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