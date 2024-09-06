Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», – написал Собянин.
По словам мэра, в дни голосования москвичи выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино и напомнил, что сделать это можно онлайн до 20:00 8 сентября.
На выборах в Мосгордуму также проголосовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На своей странице во «В контакте» он выразил уверенность, что в единый день голосования россияне будут активно выражать свою гражданскую позицию. Зампред Совбеза РФ напомнил, что 6, 7 и 8 сентября выборы проходят в 84 субъектах страны. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 000 мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.
Днем 6 сентября пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму. «Мы сообщим вам, в каком формате президент решил это сделать», – отметил Песков.
В единый день голосования проходит около 4000 избирательных кампаний, в которых смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще четырех субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы три кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений.
Днем 6 сентября на выборах в Мосгордуму проголосовали более 1,4 млн человек, заявили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Участки работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.