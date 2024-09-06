Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

На выборах в Мосгордуму также проголосовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На своей странице во «В контакте» он выразил уверенность, что в единый день голосования россияне будут активно выражать свою гражданскую позицию. Зампред Совбеза РФ напомнил, что 6, 7 и 8 сентября выборы проходят в 84 субъектах страны. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 000 мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.