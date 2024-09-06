Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
Президент России примет участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы сообщим вам, в каком формате президент решил это сделать», – сказал он.
В Единый день голосования (ЕДГ) проходит около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.
В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще четырех субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы три кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений.
Днем 6 сентября на выборах в Мосгордуму проголосовали более 1 млн человек. Участки работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.