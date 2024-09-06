На выборах в Мосгордуму проголосовали более 1 млн человек
Количество проголосовавших в первый день выборов депутатов Московской городской думы составило более 1 млн человек. Об этом сообщается на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
6 сентября в столице начались выборы депутатов восьмого созыва в Мосгордуму, а также голосование в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркино.
По данным штаба, голосование онлайн и на избирательных участках проходит штатно, нарушений зафиксировано не было. Участки работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.
В Единый день голосования (ЕДГ) проходит около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще четырех субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы три кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.