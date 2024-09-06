Выборы в Москве стартовали в штатном режиме
Выборы депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино начались штатно. Об этом сообщили в Общественном штабе наблюдения за выборами в Москве.
«Все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели», – сообщил председатель штаба, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.
В корпус, по словам Ковалева, входят 12 680 наблюдателей: 49% из них – москвичи в возрасте от 18 до 35 лет, 26% – от 35 до 50 лет, 25% – старше 50 лет.
В Единый день голосования (ЕДГ) проходит около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще четырех субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы три кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.