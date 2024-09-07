С начала голосования предотвращено более 4600 атак на ресурсы ДЭГа

Голосование на выборах в России проходит 6, 7 сентября и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. В Москве на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали более 2 млн человек, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.