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С начала голосования предотвращено более 4600 атак на ресурсы ДЭГа

Еще в 13 регионах начались выборы депутатов и губернаторов, сообщили в ЦИК
Полина Худякова
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С начала голосования на выборах губернаторов и депутатов в регионах России заблокировано более 4600 атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Об атаках на портал ДЭГа. С начала голосования у нас было заблокировано более 4600 атак на ресурсы ДЭГа, вот уже с начала голосования», – сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

Почти все атаки были направлены непосредственно на портал голосования, указала глава ЦИК. По ее данным, с 5 сентября удалось предотвратить порядка 100 000 потенциально опасных атак на интернет-портал Центризбиркома. DDoS-атак пока не зафиксировано.

6 сентября избирательные участки открылись в 49 регионах из 83, где проходят выборы, напомнила Памфилова. 7 сентября голосование началось еще в 13 регионах. В 11 субъектах идут выборы местного самоуправления, а в Мурманской и Челябинской областях начались выборы губернатора, уточнили в ЦИК.

По информации избирательной комиссии, самую высокую явку на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам показала Брянская область (почти 25%), на выборах глав субъектов – Курская и Кемеровская области (свыше 45%).

Голосование на выборах в России проходит 6, 7 сентября и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. В Москве на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали более 2 млн человек, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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