С начала голосования предотвращено более 4600 атак на ресурсы ДЭГа

С начала голосования предотвращено более 4600 атак на ресурсы ДЭГаЕще в 13 регионах начались выборы депутатов и губернаторов, сообщили в ЦИК
С начала голосования на выборах губернаторов и депутатов в регионах России заблокировано более 4600 атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
«Об атаках на портал ДЭГа. С начала голосования у нас было заблокировано более 4600 атак на ресурсы ДЭГа, вот уже с начала голосования», – сказала Памфилова (цитата по ТАСС).
Почти все атаки были направлены непосредственно на портал голосования, указала глава ЦИК. По ее данным, с 5 сентября удалось предотвратить порядка 100 000 потенциально опасных атак на интернет-портал Центризбиркома. DDoS-атак пока не зафиксировано.
6 сентября избирательные участки открылись в 49 регионах из 83, где проходят выборы, напомнила Памфилова. 7 сентября голосование началось еще в 13 регионах. В 11 субъектах идут выборы местного самоуправления, а в Мурманской и Челябинской областях начались выборы губернатора, уточнили в ЦИК.
По информации избирательной комиссии, самую высокую явку на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам показала Брянская область (почти 25%), на выборах глав субъектов – Курская и Кемеровская области (свыше 45%).
Голосование на выборах в России проходит 6, 7 сентября и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. В Москве на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали более 2 млн человек, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.