Как прошло досрочное голосование в приграничных регионах

Как прошло досрочное голосование в приграничных регионахГлавы избиркомов рассказали, как они совмещают выборы с защитой от обстрелов
С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. Главы региональных избирательных комиссий по видеосвязи с Центризбиркомом (ЦИК) рассказали, как им удалось провести досрочные выборы в таких условиях. В Курской области проходят выборы главы региона, а также местные выборы. В Брянской – выборы депутатов в областную думу, городские и районные советы, в Севастополе избирают депутатов в заксобрание и советы двух муниципальных округов.
Приграничные территории, где наиболее остро стоит вопрос безопасности, стали для ЦИК «приоритетом» в ходе текущего единого дня голосования (ЕДГ), заявила глава комиссии Элла Памфилова.
Выборы в Курской области проводятся в «непростых» условиях – там введен режим КТО и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, напомнила по видеосвязи глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малахова. «Курская область вынужденно приняла серьезный вызов, избирательной системе тоже пришлось перестраиваться в этих условиях», – подчеркнула она. Все члены территориальных и участковых избирательных комиссий проинструктированы о том, как себя вести в условиях ракетной опасности и при получении сообщений о минировании, поделилась Малахова.
В районах, находящихся близ приграничья, будет особенно усилена безопасность – там членов комиссий обеспечат бронезащитой и касками, говорила Малахова 22 августа. Комиссиям рекомендуется размещать технологическое оборудование вдоль глухих стен и в помещениях без окон, добавила она.
Для того, чтобы минимизировать риски и избежать скопления людей, ЦИК разрешил в Курской области (а также еще в семи приграничных регионах «среднего уровня реагирования») провести досрочное голосование, напомнила Памфилова. По данным с экрана информационного центра ЦИК, на момент брифинга в 10:30 в области проголосовало 39,64% – это самая высокая явка среди всех регионов. Спустя несколько часов, в 17:15 по мск, область все также лидировала – явка равняется 44,17%.
Касательно дистанционного электронного голосования (ДЭГ), Малахова отметила, что таким способом выразить свою волю захотели порядка 10% избирателей, с помощью механизма «Мобильный избиратель», позволяющего голосовать по месту жительства, планирует проголосовать порядка 3000 жителей.
В области открыты 756 участковых комиссий, 18 временных избирательных комиссий, работающих в пунктах временного размещения, и 16 временных комиссий в учреждениях здравоохранения и СИЗО. Сотрудники правоохранительных органов ведут «усиленное» дежурство на избирательных участках, 242 участка оборудованы металлодетекторами, поделилась Малахова.
При этом, в связи со сложной обстановкой, к работе не приступил 221 избирательный участок, поскольку порядка 130 000 жителей из девяти районов были вынуждены переехать в другие места, поделилась Малахова. В той части Курской области, где отменили выборы (21 августа комиссия перенесла голосование в семи из 33 муниципалитетов региона на неопределенный срок), «непростая» ситуация, поскольку, по словам Памфиловой, с территории Украины туда постоянно «прилетают снаряды [...] по мирному населению».
Изначально, до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа, на территории субъекта планировалось провести 26 избирательных кампаний – одна по выбору главы субъекта и 25 – в органы местного самоуправления, но в итоге пройдут лишь губернаторские выборы и только 15 муниципальных избирательных кампаний, сказала Малахова. В связи с этим, продолжила она, пришлось оперативно менять подходы к ведению кампании, к информированию избирателей и приспосабливаться к новым условиям работы.
Так, помимо возможности проведения досрочного голосования и использования всех дополнительных форм волеизъявления (например, голосование в экстерриториальных участках и пунктах временного размещения, выездное голосование), ЦИК позволил Курской области ограничивать фото- и видеосъемку для наблюдателей в процессе голосования – такое право доступно будет только для представителей аккредитованных СМИ.
В ходе заседания комиссии 3 сентября, когда обсуждалось это постановление, зампред ЦИК Николай Булаев объяснил необходимость такой новеллы тем, что современные технологии позволяют передать в течение «доли секунды» местоположение с описанием или даже с фотографией того, что происходит в конкретной локации – особенно там, где есть скопления людей, пояснил он.
Следующей выступила глава избиркома Брянской области Елена Анненкова, где также введен режим КТО. «Проведение досрочного голосования в регионе – стало мерой, необходимой для обеспечения жизни и здоровья участников избирательного процесса», – начала она. Такая форма голосования была доступна для порядка 80 000 жителей Брянской области восьми районов: пять из них граничат с Украиной, два – с Белоруссией, и один – с двумя государствами одновременно, рассказала Анненкова.
Для досрочного голосования были выделены участки, находящиеся в зоне «максимальной угрозы» – таких 145 (83 из них работали в резервных помещениях) из 270. По ее словам, там есть риски артиллерийского и минометного обстрела, сброса взрывоопасных устройств с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В отличие от Курской области, где применялись все дополнительные формы голосования, в Брянской была только одна: досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в местах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, либо в местах, где нет возможности организовать такое помещение. Это позволило исключить одновременное или поочередное нахождение большого количества избирателей в одном месте, а также свело к минимуму передвижение по опасной территории, пояснила Анненкова.
После глава Брянской комиссии представила в ЦИК видеоролик о том, как проходило голосование. В нем жители рассказывают, как они совмещают выборы с периодическими обстрелами территорий: например, одна из семей поделилась, что их постоянным атрибутом жизни стал тонометр – давление «скачет» из-за того, что за окном «шумновато».
«Постреляют – страшно, конечно, посидим немного в подвалах, но потом выходим и все делаем. Жизнь-то продолжается», – сказала другая героиня ролика. Следующей показали пожилую женщину, живущую в 1,5 км от границы, которая заявляет о необходимости голосования для того, чтобы «этого не было» – речь идет о раскатах артиллерийских обстрелов, поясняет голос за кадром. После просмотра ролика Памфилова сказала: «До слез».
Всего досрочно проголосовало более 33 000 избирателей – это почти 20% от общего числа жителей восьми районов, сообщила Анненкова. По данным с экрана информационного центра ЦИК на 14:30 мск, явка на выборах в Брянскую облдуму достигла 3,55%.
Третий, и последний регион, который воспользовался опцией досрочного голосования – город Севастополь. «Для нас всегда было самым важным – это обеспечить возможность проголосовать каждому избирателю, а теперь, в современных условиях стало важным обеспечить безопасность», – заявила председатель региональной комиссии Нина Фаустова. Все 2580 членов избиркомов Севастополя обучены тому, как действовать при любом сигнале воздушной опасности, при сообщении о минировании, сказала она. Сами избирательные участки также оборудовали дополнительно в целях безопасности: часть из них оборудована внутри помещения убежищем, часть – оборудована отдельными укрытиями близ мест для голосования.
Досрочное голосование применялось в двух формах: непосредственное посещение участков или приглашение членов избиркомов на дом, пояснила Фаустова. «Каждый избиратель отнесся к этому с пониманием, все понимают, для чего это организовано – для того, чтобы было безопасно. Членов комиссий встречали радостно», – поделилась она. Всего в досрочном голосовании приняли участие 104 926 избирателей – это 32% от общего списка голосующих таким способом. На досрочном голосовании было выставлено 703 наблюдателя – никаких замечаний не поступало, поделилась Фаустова.
6 августа украинские военные вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.