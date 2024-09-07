Как прошло досрочное голосование в приграничных регионах

Для досрочного голосования были выделены участки, находящиеся в зоне «максимальной угрозы» – таких 145 (83 из них работали в резервных помещениях) из 270. По ее словам, там есть риски артиллерийского и минометного обстрела, сброса взрывоопасных устройств с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В отличие от Курской области, где применялись все дополнительные формы голосования, в Брянской была только одна: досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в местах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, либо в местах, где нет возможности организовать такое помещение. Это позволило исключить одновременное или поочередное нахождение большого количества избирателей в одном месте, а также свело к минимуму передвижение по опасной территории, пояснила Анненкова.