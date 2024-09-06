Эксперты «Диалог регионы» спрогнозировали фейковые тренды во время ЕДГ-2024
Главным фейковым трендом в период Единого дня голосования станут ложные сообщения о принуждении к участию в выборах, рассказали «Ведомостям» в АНО «Диалог регионы». Электоральные фейковые тренды определялись с помощью парсинга и анализа аудитории фейков по данным, агрегируемым в «Единой системе по противодействию фейкам».
Среди фейков также будет преобладать сообщения о якобы нарушениях выборного процесса: о подкупах голосов, вбросах бюллетеней, фальсификации документов сотрудниками избирательной комиссии и др. Ожидается, что в сети появятся недостоверные сообщения об актах вандализма на избирательных участках и терактах, а также фейки, цель которых – дискредитация электронного голосования (ДЭГ) и влияние на явку избирателей. Отдельно эксперты «Диалог регионы» предупредили об опасности фишинговых сервисов, которые злоумышленники создают для кражи персональных данных.
Советник генерального директора АНО «Диалог регионы» Тихон Макаров отметил, что дезинформация особенно активно распространяется в мессенджере Telegram. Он сообщил, что женщины больше склонны к распространению дезинформации с помощью репостов, при этом комментарии к фейкам чаще оставляют мужчины. По данным АНО, на фейки больше всего реагируют две возрастных категории: люди от 40 до 59 лет и те, кому 60 и более лет. Они составляют более 70% от всего количества человек.
Наиболее активно фейковая информация распространяется в первый день голосования, сообщают в «Диалог регионы». В последующие дни избирательной кампании обычно фиксируется спад, а в последний день голосования – подъем распространения дезинформации. Для обмана злоумышленники могут использовать устаревшие материалы, статистические данные и электоральные теории. Создатели фейков также могут генерировать ложные видеоролики на основе популярных сюжетов и изменять снимки с помощью фотошопа.
В России стартовало голосование на региональных и муниципальных выборах, которое продлится с 6 по 8 сентября. В эти даты пройдут выборы губернаторов ряда регионов страны, депутатов законодательных органов, а также довыборы в Государственную думу. В 83 регионах России запланировано около 4000 избирательных кампаний, в 25 субъектах пройдет дистанционное электронное голосование. В выборах смогут принять участие более 57 млн избирателей.