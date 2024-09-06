Эксперты «Диалог регионы» спрогнозировали фейковые тренды во время ЕДГ-2024

Советник генерального директора АНО «Диалог регионы» Тихон Макаров отметил, что дезинформация особенно активно распространяется в мессенджере Telegram. Он сообщил, что женщины больше склонны к распространению дезинформации с помощью репостов, при этом комментарии к фейкам чаще оставляют мужчины. По данным АНО, на фейки больше всего реагируют две возрастных категории: люди от 40 до 59 лет и те, кому 60 и более лет. Они составляют более 70% от всего количества человек.