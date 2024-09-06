ЕДГ пройдет в «экстремальной ситуации»

Предстоящий единый день голосования (ЕДГ) отличается от всех предыдущих избирательных кампаний тем, что выборы никогда не проводились в «такой экстремальной ситуации», заявила глава Центризбиркома (ЦИК) в ходе выступления о готовности к предстоящим выборам. По ее словам, это связано с действиями со стороны Украины. Несмотря на провокации, ЦИК принял все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей, отметила Памфилова. «Это основной приоритет, который сейчас бесспорен. Он диктовал нам все эти правила и все те необходимые изменения, чтобы обеспечить эту безопасность», – подчеркнула глава комиссии.