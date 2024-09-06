ЕДГ пройдет в «экстремальной ситуации»Глава ЦИК Элла Памфилова представила доклад о готовности к выборам
Предстоящий единый день голосования (ЕДГ) отличается от всех предыдущих избирательных кампаний тем, что выборы никогда не проводились в «такой экстремальной ситуации», заявила глава Центризбиркома (ЦИК) в ходе выступления о готовности к предстоящим выборам. По ее словам, это связано с действиями со стороны Украины. Несмотря на провокации, ЦИК принял все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей, отметила Памфилова. «Это основной приоритет, который сейчас бесспорен. Он диктовал нам все эти правила и все те необходимые изменения, чтобы обеспечить эту безопасность», – подчеркнула глава комиссии.
Например, в связи с атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область 14 августа ЦИК принял постановление, которое позволило в восьми приграничных регионах с 28 августа провести досрочное голосование. Это касалось Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей, а также в Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Голосование можно провести на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено.
Ранее зампред ЦИК Николай Булаев уточнял, что не все перечисленные регионы «имеют необходимость пользоваться данным постановлением». По последним данным ЦИК, такой возможностью воспользовались только три субъекта: Курская и Брянская области, а также Севастополь. Памфилова отметила, что треть избирателей Курской области уже приняли участие в досрочном голосовании. Такие же данные опубликовал ранее региональный избирком в своем Telegram-канале: за неделю с 28 августа по 3 сентября проголосовало более 27% избирателей.
Кроме того, 21 августа ЦИК отложил голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области, 29 августа принял постановление, согласно которому региональные избиркомы Брянской и Ростовской областей смогут ограничить доступ к видеонаблюдению на довыборах в Госдуму, а 3 сентября дал избиркомам приграничных регионов субъектов право ограничивать фото- и видеосъемку. Все эти новеллы объяснялись необходимостью обеспечения безопасности избирателей.
Также на случай «возникновения нештатных ситуаций» было сформировано 22 177 резервных помещений для голосования, из них 18 973 – в зданиях, 2992 – в транспортных средствах, 206 – в специализированных палатках, шесть – в «иных местах», уточнила Памфилова. В восьми приграничных регионах организовали 178 резервных помещений. Еще организовано 209 экстерриториальных участков (участки, образованные при проведении выборов в органы госвласти одного региона на территории другого региона).
Помимо этого ЦИК ведет большую работу с МВД по оснащению помещений для голосования рамками-металлодетекторами, поделилась Памфилова. Всего ими оснастили порядка 30 000 избирательных участков по всей стране, почти полное покрытие в Москве и Санкт-Петербурге. «Чем выше степень опасности, чем выше степень возможных вызовов и угроз, тем более эффективно было налажено взаимодействие с правоохранительными органами. Никогда вот так сплоченно, так быстро и оперативно мы не взаимодействовали», – подчеркнула глава ЦИК.
Также ЦИК подготовил резервные источники энергоснабжения в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), где будет происходить ввод данных протоколов об итогах голосования. «Наши коллеги в избирательных комиссиях субъектов постарались и на этом направлении – 97% ТИК оснащены необходимыми средствами: бензиновые, дизельные электрогенераторы, источники бесперебойного питания. Так что ничто не сможет помешать работе комиссий в дни голосования», – заверила Памфилова.
Свое выступление глава комиссии закончила напоминанием о том, что «мы уже живем в другой реальности» – идет спецоперация. Сейчас уже 57 избирательных участков в России названы в честь членов избиркомов, которые погибли в ходе спецоперации, заявила Памфилова.
В ЕДГ пройдет около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще четырех субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы три кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.