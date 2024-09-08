Почти 3 млн избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Единый день голосования по всей России проходит с 6 по 8 сентября. В выборах проходит 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. Онлайн-голосование доступно круглосуточно, а избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 мск.