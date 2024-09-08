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Почти 3 млн избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Ведомости

На выборах в Мосгордуму восьмого созыва, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино проголосовали почти 3 млн избирателей. Об этом сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Из них порядка 2,6 млн человек сделали свой выбор онлайн, более 280 000 воспользовались терминалами электронного голосования на избирательных участках. Почти 115 000 москвичей проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов сообщил об отражении 266 DDoS-атак на систему московского электронного голосования.

По данным Минцифры РФ, явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 25 регионах на выборах разных уровней составила 88% на 15:00 мск. Лидерами по явке онлайн стали Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

Единый день голосования по всей России проходит с 6 по 8 сентября. В выборах проходит 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей. Онлайн-голосование доступно круглосуточно, а избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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