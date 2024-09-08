Николаев: на выборах в Якутии победили кандидаты от «Единой России»
На выборах в Якутии по итогам единого дня голосования победили кандидаты от партии «Единая Россия», сообщил глава республики Айсен Николаев.
«Уверен, что все, кто заслужил доверие избирателей, его полностью оправдают. Вместе, одной большой командой, мы будем трудиться во благо развития родной республики и ее жителей», – написал Николаев в своем Telegram-канале.
В этот раз в Якутии проходили выборы народного депутата по Колымо-Индигирскому одномандатному округу, глав четырех районов и поселка Жатай, 36 глав поселений, депутатов представительных органов муниципальных образований районного и поселенческого уровней.
Аллаиховский район возглавил действующий руководитель Яков Елисеев, Нижнеколымский – начальник Нижнеколымского РЭС «Сахаэнерго» и участник спецоперации Ярослав Бандеров, Оймяконский – старший тренер спортивной сборной команды республики Александр Оконешников, Олекминский – действующий глава района Николай Харбин.
Народным депутатом по Колымо-Индигирскому одномандатному округу стал директор по топливообеспечению и материальному техническому, автотранспортному обеспечению авиакомпании «Полярные авиалинии» Евгений Слепцов. Главой городского округа Жатай переизбрана Евгения Исаева.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.