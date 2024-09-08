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Самовыдвиженец Осипов побеждает на выборах главы Забайкальского края

Ведомости

Действующий глава Забайкальского края Александр Осипов побеждает на выборах губернатора региона по итогам обработки 99,41% протоколов. Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Самовыдвиженец Осипов получил 273 276 голосов, или 82,29%. Кандидат от ЛДПР Георгий Шилин набрал 24 653 голоса (7,42%), Константин Коростелев от «Коммунистов России» – 15 543 голоса (4,68%), Валерий Афицинский от партии «Зеленые» – 10 659 (3,21%).

После закрытия участков и подсчета большей части голосов Осипов в своем Telegram-канале обратился к жителям Забайкальского края и пообещал им «более динамичное развитие» региона.

По данным рейтинга влияния глав субъектов за 2023 г. Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Осипов находился в зоне риска среди других губернаторов, у которых вероятность попасть под ротации в период до июня 2024 г. была выше среднего. Авторы рейтинга называли факторами уязвимости имеющиеся на тот момент в регионе «застарелые» социально-экономические и инфраструктурные проблемы, в том числе, в части работы коммунальных сетей.

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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