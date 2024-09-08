Самовыдвиженец Осипов побеждает на выборах главы Забайкальского края
Действующий глава Забайкальского края Александр Осипов побеждает на выборах губернатора региона по итогам обработки 99,41% протоколов. Об этом говорится на сайте Центризбиркома.
Самовыдвиженец Осипов получил 273 276 голосов, или 82,29%. Кандидат от ЛДПР Георгий Шилин набрал 24 653 голоса (7,42%), Константин Коростелев от «Коммунистов России» – 15 543 голоса (4,68%), Валерий Афицинский от партии «Зеленые» – 10 659 (3,21%).
После закрытия участков и подсчета большей части голосов Осипов в своем Telegram-канале обратился к жителям Забайкальского края и пообещал им «более динамичное развитие» региона.
По данным рейтинга влияния глав субъектов за 2023 г. Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Осипов находился в зоне риска среди других губернаторов, у которых вероятность попасть под ротации в период до июня 2024 г. была выше среднего. Авторы рейтинга называли факторами уязвимости имеющиеся на тот момент в регионе «застарелые» социально-экономические и инфраструктурные проблемы, в том числе, в части работы коммунальных сетей.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.