Самовыдвиженец Осипов побеждает на выборах главы Забайкальского края

По данным рейтинга влияния глав субъектов за 2023 г. Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Осипов находился в зоне риска среди других губернаторов, у которых вероятность попасть под ротации в период до июня 2024 г. была выше среднего. Авторы рейтинга называли факторами уязвимости имеющиеся на тот момент в регионе «застарелые» социально-экономические и инфраструктурные проблемы, в том числе, в части работы коммунальных сетей.