Свыше 827 000 избирателей участвовали в ДЭГ на федеральной платформе
В России на выборах разных уровней более 827 000 избирателей участвовали в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе, итоговая явка составила 89,92%. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Федеральная платформа ДЭГ была доступна жителям 25 регионов страны. Электронное голосование в Москве проводилось на портале mos.ru.
По данным Минцифры, наибольшее число проголосовавших электронно зафиксировано в Марий Эл, Костромской, Вологодской и Липецкой областях, а также в Республике Алтай. Чаще такой способ голосования выбирали женщины (66%), а не мужчины. Около 44% участников ДЭГа – это россияне в возрасте 36-50 лет. Реже такой формат волеизъявления выбирали граждане старше 50 лет (27%).
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.