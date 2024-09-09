Свыше 827 000 избирателей участвовали в ДЭГ на федеральной платформе

По данным Минцифры, наибольшее число проголосовавших электронно зафиксировано в Марий Эл, Костромской, Вологодской и Липецкой областях, а также в Республике Алтай. Чаще такой способ голосования выбирали женщины (66%), а не мужчины. Около 44% участников ДЭГа – это россияне в возрасте 36-50 лет. Реже такой формат волеизъявления выбирали граждане старше 50 лет (27%).