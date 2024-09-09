Избирком Хакасии признал избранным депутатом Госдумы экс-министра Шульгинова
Избирательная комиссия Хакасии признала бывшего министра энергетики России Николая Шульгинова избранным депутатом Государственной думы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Избиркома.
Утверждены итоги дополнительных выборов депутата нижней палаты парламента по Хакасскому одномандатному избирательному округу №35. За кандидатуру Шульгинова проголосовали 59 730 избирателей, что составило 55,31% от общего числа голосовавших.
В общей сложности участие в выборах приняли 27,43% избирателей.
С 6 по 8 сентября в 83 регионах страны россияне проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональном центре проходили выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В общей сложности в РФ состоялись порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.