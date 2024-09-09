Стокгольмский аэропорт приостанавливал работу из-за активности дронов
Все рейсы в стокгольмском аэропорту «Арланда» были приостановлены после того, как поблизости обнаружили не менее четырех беспилотных летательных аппаратов, сообщает SVT.
Инцидент случился в ночь на 9 сентября. Несколько самолетов были вынуждены совершить посадку в других аэропортах. «Арланда» вновь заработал в 03.30 по местному времени (04:30 мск).
«Было замечено не менее четырех беспилотников разного размера. Однако ни шведское управление гражданской авиации, ни авиакомпания Swedavia не знают, что это за беспилотники», – говорится в материале.
Полиция начала предварительное расследование по факту диверсии в аэропорту и нарушения закона о безопасности.