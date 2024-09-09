Польша заявила о нейтрализации якобы российско-белорусской «кибердиверсии»
Польские спецслужбы нейтрализовали диверсионную операцию, якобы организованную хакерами России и Белоруссии с целью дестабилизации Польши. Об этом заявил вице-премьер Кшиштоф Гавковский, пишет Reuters.
По его словам, похищение данных было сорвано. Он также сообщил, что с прошлого года удвоилось число кибератак, направленных на польские организации и учреждения, включая логистические компании, которые осуществляют военные поставки на Украину.
«В киберпространстве опасности возникают каждый час, каждую минуту. Часто бывает, что за день происходит более 1000 инцидентов», – сказал Гавковский.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев осенью 2023 г. заявил, что наращивание военного потенциала Польши может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Минском и Москвой. «Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», – написал он.