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Польша заявила о нейтрализации якобы российско-белорусской «кибердиверсии»

Ведомости

Польские спецслужбы нейтрализовали диверсионную операцию, якобы организованную хакерами России и Белоруссии с целью дестабилизации Польши. Об этом заявил вице-премьер Кшиштоф Гавковский, пишет Reuters.

По его словам, похищение данных было сорвано. Он также сообщил, что с прошлого года удвоилось число кибератак, направленных на польские организации и учреждения, включая логистические компании, которые осуществляют военные поставки на Украину.

«В киберпространстве опасности возникают каждый час, каждую минуту. Часто бывает, что за день происходит более 1000 инцидентов», – сказал Гавковский.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев осенью 2023 г. заявил, что наращивание военного потенциала Польши может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Минском и Москвой. «Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», – написал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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