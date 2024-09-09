Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку с подписью игрока «Реала»

Сергей Лавров – фанат футбольного клуба «Спартак». В интервью «Первому каналу«» в 2012 г. он рассказывал, что начал болеть за команду еще в детстве, когда жил в Ногинске. «Есть в ней какой-то дух, который отражает, на мой взгляд, во многом дух российского народа», – объяснял тогда министр свою любовь к клубу.