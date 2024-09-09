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Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку с подписью игрока «Реала»

Ведомости

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра на встрече в Эр-Рияде подарил министру иностранных дел Россию Сергею Лаврову футболку с подписью игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает ТАСС.

Виэйра передал коробку с футболкой Лаврову, отметив, что ее подписал Жуниор. Увидев подарок, Лавров обрадовался: «Да, он один из моих любимых [футболистов]», – сказал российский министр, поблагодарив коллегу за подарок.

Сергей Лавров – фанат футбольного клуба «Спартак». В интервью «Первому каналу«» в 2012 г. он рассказывал, что начал болеть за команду еще в детстве, когда жил в Ногинске. «Есть в ней какой-то дух, который отражает, на мой взгляд, во многом дух российского народа», – объяснял тогда министр свою любовь к клубу.

В конце июля именную футболку сборной Малайзии по футболу Лаврову подарил глава МИД страны Мохамад Хасан на встрече в Куала-Лумпуре. 

8 сентября Лавров прибыл в Эр-Рияд. 9 сентября он уже принял участие в министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Российский министр также встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой, наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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