Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку с подписью игрока «Реала»
Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра на встрече в Эр-Рияде подарил министру иностранных дел Россию Сергею Лаврову футболку с подписью игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает ТАСС.
Виэйра передал коробку с футболкой Лаврову, отметив, что ее подписал Жуниор. Увидев подарок, Лавров обрадовался: «Да, он один из моих любимых [футболистов]», – сказал российский министр, поблагодарив коллегу за подарок.
Сергей Лавров – фанат футбольного клуба «Спартак». В интервью «Первому каналу«» в 2012 г. он рассказывал, что начал болеть за команду еще в детстве, когда жил в Ногинске. «Есть в ней какой-то дух, который отражает, на мой взгляд, во многом дух российского народа», – объяснял тогда министр свою любовь к клубу.
В конце июля именную футболку сборной Малайзии по футболу Лаврову подарил глава МИД страны Мохамад Хасан на встрече в Куала-Лумпуре.
8 сентября Лавров прибыл в Эр-Рияд. 9 сентября он уже принял участие в министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Российский министр также встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой, наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и др.