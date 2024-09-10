Bild: ВСУ испытывают нехватку запчастей для самоходных гаубиц

По информации Bild, в настоящее время Германия поставляет небольшое количество стволов для замены, чтобы сделать хотя бы часть украинских самоходных гаубиц снова пригодными к бою. Стволы нужно менять через определенное количество выстрелов, так как система теряет точность. На данный момент по этой причины из строя выведено больше гаубиц, чем из-за повреждений на поле боя.