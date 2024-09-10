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Bild: ВСУ испытывают нехватку запчастей для самоходных гаубиц

Ведомости

Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не работают из-за износа и нехватки запчастей. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Ситуация с запчастями катастрофическая, подтверждают два командира украинских артиллерийских подразделений, которые имеют дело с гаубицами уже почти два года. Эта система пользуется популярностью у украинских военных благодаря хорошей броне.

«Через некоторое время мы зафиксировали необходимость замены стволов. Но замена стволов происходит медленно – отчасти потому, что не хватает запасных частей», – заявил один из военных

По информации Bild, в настоящее время Германия поставляет небольшое количество стволов для замены, чтобы сделать хотя бы часть украинских самоходных гаубиц снова пригодными к бою. Стволы нужно менять через определенное количество выстрелов, так как система теряет точность. На данный момент по этой причины из строя выведено больше гаубиц, чем из-за повреждений на поле боя.

В августе газета Bild узнала об угрозе срыва военных поставок ФРГ Украине. В частности, Берлин не сможет удовлетворить запросы Украины на запасные части для самоходной гаубицы 2000 г., поскольку их «придется закупать заново», говорится в отчете. В ходе наступления в Курской области ВСУ уже не могут в полном объеме использовать немецкие гаубицы и со временем ситуация усугубится еще сильнее, считали тогда в минобороны ФРГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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