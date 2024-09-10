Bild: ВСУ испытывают нехватку запчастей для самоходных гаубиц
Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не работают из-за износа и нехватки запчастей. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.
Ситуация с запчастями катастрофическая, подтверждают два командира украинских артиллерийских подразделений, которые имеют дело с гаубицами уже почти два года. Эта система пользуется популярностью у украинских военных благодаря хорошей броне.
«Через некоторое время мы зафиксировали необходимость замены стволов. Но замена стволов происходит медленно – отчасти потому, что не хватает запасных частей», – заявил один из военных
По информации Bild, в настоящее время Германия поставляет небольшое количество стволов для замены, чтобы сделать хотя бы часть украинских самоходных гаубиц снова пригодными к бою. Стволы нужно менять через определенное количество выстрелов, так как система теряет точность. На данный момент по этой причины из строя выведено больше гаубиц, чем из-за повреждений на поле боя.
В августе газета Bild узнала об угрозе срыва военных поставок ФРГ Украине. В частности, Берлин не сможет удовлетворить запросы Украины на запасные части для самоходной гаубицы 2000 г., поскольку их «придется закупать заново», говорится в отчете. В ходе наступления в Курской области ВСУ уже не могут в полном объеме использовать немецкие гаубицы и со временем ситуация усугубится еще сильнее, считали тогда в минобороны ФРГ.