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Bild узнала об угрозе срыва военных поставок ФРГ Украине

Ведомости

Поставки немецкого вооружения на Украину оказались под угрозой срыва из-за решения правительства ФРГ, некоторые запросы Киева Берлин уже не может удовлетворить, пишет газета Bild со ссылкой на отчет министерства обороны. 

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило, что правительство Германии не будет предоставлять Украине дополнительную финансовую помощь, напоминает издание. После этого минобороны ФРГ подготовило отчет, в котором приводятся последствия этого решения для украинских военных, выяснила газета. Новые требования министерства финансов ФРГ, как отметили в ведомстве, представляют собой «изменение правил игры после ее начала». 

«Непрерывные поставки всех систем вооружений, обещанных Украине, находятся под угрозой», – заявило минобороны Германии. 

В частности, Берлин не сможет удовлетворить запросы Украины на запасные части для самоходной гаубицы 2000 г., поскольку их «придется закупать заново», говорится в отчете. В разгар наступления в Курской области ВСУ уже не могут в полном объеме использовать немецкие гаубицы и со временем ситуация усугубится еще сильнее, считают в ведомстве.

Минобороны ФРГ не сможет выполнять обязательства по «новым проектам поддержки украинских вооруженных сил» в части 30 мер на общую сумму более 3 млрд евро. Речь идет о ПВО, артиллерии и беспилотниках, следует из отчета. Ожидаются и проблемы по поставкам уже обещанных боеприпасов, пишет Bild.

Ограничения в военном финансировании Киева связаны с мерами жесткой экономии со стороны администрации федерального канцлера и минфина, писала FAZ. Блокировка действует только в отношении новых поставок, ранее одобренная военная помощь продолжает поставляться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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