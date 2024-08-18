Bild узнала об угрозе срыва военных поставок ФРГ Украине

В частности, Берлин не сможет удовлетворить запросы Украины на запасные части для самоходной гаубицы 2000 г., поскольку их «придется закупать заново», говорится в отчете. В разгар наступления в Курской области ВСУ уже не могут в полном объеме использовать немецкие гаубицы и со временем ситуация усугубится еще сильнее, считают в ведомстве.