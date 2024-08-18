Bild узнала об угрозе срыва военных поставок ФРГ Украине
Поставки немецкого вооружения на Украину оказались под угрозой срыва из-за решения правительства ФРГ, некоторые запросы Киева Берлин уже не может удовлетворить, пишет газета Bild со ссылкой на отчет министерства обороны.
Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило, что правительство Германии не будет предоставлять Украине дополнительную финансовую помощь, напоминает издание. После этого минобороны ФРГ подготовило отчет, в котором приводятся последствия этого решения для украинских военных, выяснила газета. Новые требования министерства финансов ФРГ, как отметили в ведомстве, представляют собой «изменение правил игры после ее начала».
«Непрерывные поставки всех систем вооружений, обещанных Украине, находятся под угрозой», – заявило минобороны Германии.
В частности, Берлин не сможет удовлетворить запросы Украины на запасные части для самоходной гаубицы 2000 г., поскольку их «придется закупать заново», говорится в отчете. В разгар наступления в Курской области ВСУ уже не могут в полном объеме использовать немецкие гаубицы и со временем ситуация усугубится еще сильнее, считают в ведомстве.
Минобороны ФРГ не сможет выполнять обязательства по «новым проектам поддержки украинских вооруженных сил» в части 30 мер на общую сумму более 3 млрд евро. Речь идет о ПВО, артиллерии и беспилотниках, следует из отчета. Ожидаются и проблемы по поставкам уже обещанных боеприпасов, пишет Bild.
Ограничения в военном финансировании Киева связаны с мерами жесткой экономии со стороны администрации федерального канцлера и минфина, писала FAZ. Блокировка действует только в отношении новых поставок, ранее одобренная военная помощь продолжает поставляться.