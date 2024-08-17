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FAZ: минфин Германии заблокировал поставку новой военной помощи Украине

Ведомости

Министерство финансов ФРГ заблокировало новую военную помощь для Украины в связи с отсутствием денег, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) со ссылкой на письмо главы ведомства Кристиана Линднера министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Анналене Бербок.

Ограничения в военном финансировании Киева связаны с мерами жесткой экономии со стороны администрации федерального канцлера и минфина. Блокировка действует только в отношении новых поставок, ранее одобренная военная помощь продолжает поставляться.

«Для Украины ситуация, вероятно, вскоре ухудшится, поскольку запланированная военная поддержка, как ожидается, сократится почти вдвое в следующем году, а затем упадет до менее чем одной десятой от текущего объема в 2027 г.», – отмечается в материале.

При этом, согласно письму, Линднер не ожидает резкого падения финансирования Украины. По его оценкам, в будущем средства будут поступать уже не из федерального бюджета ФРГ, а из доходов от замороженных активов Банка России.

В июне страны G7 договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов. США, Европейский союз и другие участники предоставят Украине по одному кредиту, а доходы от активов со временем будут использованы для возврата этих денег.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие.

Российский власти анонсировали ответ на передачу активов. 13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры России на использование замороженных активов для Украины будут крайне болезненными. 16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что попытки конфисковать российские активы приведут к большому ущербу для международной финансовой системы и поставят под сомнение сохранность авуаров других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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