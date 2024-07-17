Япония выделит $3,3 млрд Украине из доходов от замороженных активов России

В начале июня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Япония выделила Украине более $7 млрд помощи с февраля 2022 г. 13 июня Япония и Украина подписали соглашение по безопасности сроком на 10 лет. В июле стало известно, что Япония собирается поставить Киеву машины для разминирования, которые предназначаются для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).