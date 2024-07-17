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Япония выделит $3,3 млрд Украине из доходов от замороженных активов России

Ведомости

Япония выделит помощь Украине в размере $3,3 млрд, использовав доходы от замороженных активов России. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Планируется, что окончательное решение по использованию активов РФ для помощи Украине будет принято в конце июля. Тогда в Бразилии пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7.

В публикации отмечается, что США и страны Евросоюза выделят по $20 млрд, используя замороженные активы России. Еще $10 млрд помощи Украине разделят между собой Япония, Великобритания и Канада. Сумма, которую планирует выделить японская сторона, составляет примерно 6% от общего объема помощи от государств G7.

В начале июня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Япония выделила Украине более $7 млрд помощи с февраля 2022 г. 13 июня Япония и Украина подписали соглашение по безопасности сроком на 10 лет. В июле стало известно, что Япония собирается поставить Киеву машины для разминирования, которые предназначаются для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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