Япония выделит $3,3 млрд Украине из доходов от замороженных активов России
Япония выделит помощь Украине в размере $3,3 млрд, использовав доходы от замороженных активов России. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Планируется, что окончательное решение по использованию активов РФ для помощи Украине будет принято в конце июля. Тогда в Бразилии пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7.
В публикации отмечается, что США и страны Евросоюза выделят по $20 млрд, используя замороженные активы России. Еще $10 млрд помощи Украине разделят между собой Япония, Великобритания и Канада. Сумма, которую планирует выделить японская сторона, составляет примерно 6% от общего объема помощи от государств G7.
В начале июня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Япония выделила Украине более $7 млрд помощи с февраля 2022 г. 13 июня Япония и Украина подписали соглашение по безопасности сроком на 10 лет. В июле стало известно, что Япония собирается поставить Киеву машины для разминирования, которые предназначаются для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).