Япония поставит Украине машины для разминирования

13 июня Япония и Украина подписали соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Как сообщало агентство Reuters, в 2024 г. Япония выделит Украине $4,5 млрд. Соглашение предусматривает помощь в сфере безопасности и обороны, а также гуманитарную помощь, техническое и финансовое сотрудничество.