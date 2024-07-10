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Япония поставит Украине машины для разминирования

Ведомости

Япония поставит четыре машины для разминирования для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

Перед поставкой оборудования Япония проведет обучение для сотрудников ГСЧС. Поставки ожидаются до конца этого года. В сообщении ведомства подчеркивается, что разминирование и утилизация неразорвавшихся боеприпасов важны для обеспечения безопасности жителей и восстановления инфраструктуры.

13 июня Япония и Украина подписали соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Как сообщало агентство Reuters, в 2024 г. Япония выделит Украине $4,5 млрд. Соглашение предусматривает помощь в сфере безопасности и обороны, а также гуманитарную помощь, техническое и финансовое сотрудничество.

В апреле генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Украине от Японии составляет $12,1 млрд. До этого официальная цифра заявленной помощи называлась в размере $7,6 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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