Япония поставит Украине машины для разминирования
Япония поставит четыре машины для разминирования для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщило японское внешнеполитическое ведомство.
Перед поставкой оборудования Япония проведет обучение для сотрудников ГСЧС. Поставки ожидаются до конца этого года. В сообщении ведомства подчеркивается, что разминирование и утилизация неразорвавшихся боеприпасов важны для обеспечения безопасности жителей и восстановления инфраструктуры.
13 июня Япония и Украина подписали соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Как сообщало агентство Reuters, в 2024 г. Япония выделит Украине $4,5 млрд. Соглашение предусматривает помощь в сфере безопасности и обороны, а также гуманитарную помощь, техническое и финансовое сотрудничество.
В апреле генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Украине от Японии составляет $12,1 млрд. До этого официальная цифра заявленной помощи называлась в размере $7,6 млрд.