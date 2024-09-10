Die Welt: Россия может произвести весь арсенал вооружения бундесвера за полгода

Авторы исследования критикуют оборонные усилия ФРГ как «все еще слишком неамбициозные». Они считают, что Германии потребуется до 100 лет, чтобы вернуться к запасам бундесвера 2004 г., что отчасти объясняется радикальным разоружением последних десятилетий, а отчасти – все еще слишком экономной политикой оборонных расходов правительства. При нынешних темпах закупок запасы истребителей 2004 г., например, будут достигнуты только через 15 лет, боевых танков – через 40 лет, а артиллерийских гаубиц – почти через 100 лет.