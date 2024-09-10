Die Welt: Россия может произвести весь арсенал вооружения бундесвера за полгода
Россия может произвести весь арсенал вооружения бундесвера за шесть месяцев. Об этом сообщается в недавнем исследовании Кильского института мировой экономики, пишет немецкая газета Die Welt.
«Россия становится все большей угрозой безопасности НАТО. В то же время мы лишь очень медленно продвигаемся к вооружению, необходимому для сдерживания», – сообщил ведущий автор исследования Гунтрам Вольф.
Издание сообщает, что мощности российской оборонной промышленности за последние два года резко возросли и намного превышают потери на фронте.
Согласно отчету, немецкое правительство со значительным опозданием отреагировало на начало спецоперации на Украине в феврале 2022 г. и значительно ускорило закупки только в конце 2023 г. В период с марта 2022 г. по июль 2024 г. было определено 122 заказа на 148 единиц оборонного оборудования на сумму 89,9 млрд евро. Согласно докладу, в настоящее время правительству удается лишь заменить вооружение, поступающее из бундесвера на Украину. Запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц даже сокращаются.
Авторы исследования критикуют оборонные усилия ФРГ как «все еще слишком неамбициозные». Они считают, что Германии потребуется до 100 лет, чтобы вернуться к запасам бундесвера 2004 г., что отчасти объясняется радикальным разоружением последних десятилетий, а отчасти – все еще слишком экономной политикой оборонных расходов правительства. При нынешних темпах закупок запасы истребителей 2004 г., например, будут достигнуты только через 15 лет, боевых танков – через 40 лет, а артиллерийских гаубиц – почти через 100 лет.
Немецкий таблоид Bild 10 сентября сообщил, что значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не работают из-за износа и нехватки запчастей. Наибольшему износу подвержены стволы установок, которые нужно заменять через определенное число выстрелов, иначе их точность снижается. На данный момент по этой причины из строя выведено больше гаубиц, чем из-за повреждений на поле боя.