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Захарова: Киев давно поддерживает контакты с террористами

Ведомости

Киев давно поддерживает контакты с террористами, а власти Украины уже и сами стали новой международной террористической группировкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно <...>. Но проблема еще масштабнее. Банковая сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», – отметила она.

Таким образом Захарова прокомментировала статью в газете Aydınlık, в которой утверждалось, что Киев предложил представителями террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) (ХТШ) освободить нескольких радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 беспилотников.

По данным источников газеты, встреча сторон состоялась 18 июня. Отмечается, что до этого Киев также установил тесные отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) и партией «Демократический союз». На сайте РПК говорится, что ХТШ якобы приняла условия Киева, несколько радикальных боевиков были освобождены из тюрьмы. Но какой-либо информации или изображений, подтверждающих это, не появлялось, обратила внимание Aydınlık.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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