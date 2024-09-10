Захарова: Киев давно поддерживает контакты с террористами
Киев давно поддерживает контакты с террористами, а власти Украины уже и сами стали новой международной террористической группировкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно <...>. Но проблема еще масштабнее. Банковая сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», – отметила она.
Таким образом Захарова прокомментировала статью в газете Aydınlık, в которой утверждалось, что Киев предложил представителями террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»
По данным источников газеты, встреча сторон состоялась 18 июня. Отмечается, что до этого Киев также установил тесные отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) и партией «Демократический союз». На сайте РПК говорится, что ХТШ якобы приняла условия Киева, несколько радикальных боевиков были освобождены из тюрьмы. Но какой-либо информации или изображений, подтверждающих это, не появлялось, обратила внимание Aydınlık.