Захарова: Киев давно поддерживает контакты с террористами

По данным источников газеты, встреча сторон состоялась 18 июня. Отмечается, что до этого Киев также установил тесные отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) и партией «Демократический союз». На сайте РПК говорится, что ХТШ якобы приняла условия Киева, несколько радикальных боевиков были освобождены из тюрьмы. Но какой-либо информации или изображений, подтверждающих это, не появлялось, обратила внимание Aydınlık.