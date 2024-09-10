Минздрав Курской области: с 6 августа в регионе пострадали 243 жителя
С момента вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 243 мирных жителя, включая 11 детей. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко на брифинге.
«На стационарном лечении на данный момент находится 38 пациентов, в том числе и один ребенок», – уточнил Алименко (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в Курской области достаточный резерв больничных мест, лекарств и медицинских изделий. В регионе продолжают работать 160 человек из сводных отрядов медработников Всероссийской службы медицины катастроф и дополнительные бригады скорой помощи.
В области развернуто 94 пункта временного размещения (ПВР) на 24 760 человек. В настоящий момент там расположены 6908 человек, включая 1363 детей, заключил Алименко.
В Курской области больше месяца с 6 августа ведутся бои Вооруженных сил России и ВСУ. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. По данным МЧС РФ, в область доставили около 4000 т гуманитарных грузов.
10 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители районов, попавших в зону ЧС, смогут получить от 75 000 до 150 000 руб. в случае утраты имущества. Средства будут выделять на каждого члена семьи при подаче заявления через госуслуги или в МФЦ.