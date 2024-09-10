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Минздрав Курской области: с 6 августа в регионе пострадали 243 жителя

Ведомости

С момента вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 243 мирных жителя, включая 11 детей. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко на брифинге.

«На стационарном лечении на данный момент находится 38 пациентов, в том числе и один ребенок», – уточнил Алименко (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в Курской области достаточный резерв больничных мест, лекарств и медицинских изделий. В регионе продолжают работать 160 человек из сводных отрядов медработников Всероссийской службы медицины катастроф и дополнительные бригады скорой помощи.

В области развернуто 94 пункта временного размещения (ПВР) на 24 760 человек. В настоящий момент там расположены 6908 человек, включая 1363 детей, заключил Алименко.

В Курской области больше месяца с 6 августа ведутся бои Вооруженных сил России и ВСУ. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. По данным МЧС РФ, в область доставили около 4000 т гуманитарных грузов.

10 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители районов, попавших в зону ЧС, смогут получить от 75 000 до 150 000 руб. в случае утраты имущества. Средства будут выделять на каждого члена семьи при подаче заявления через госуслуги или в МФЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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