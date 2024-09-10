Минздрав Курской области: с 6 августа в регионе пострадали 243 жителя

10 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители районов, попавших в зону ЧС, смогут получить от 75 000 до 150 000 руб. в случае утраты имущества. Средства будут выделять на каждого члена семьи при подаче заявления через госуслуги или в МФЦ.