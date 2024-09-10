Что известно о ситуации в Курской области на 10 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 10 сентябряШойгу заявил, что, пока ВСУ находятся в регионе, переговоров не будет
За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в утреннем интервью на телеканале «Россия-24» подчеркнул, что, пока ВСУ находятся на российской территории, переговоров с Украиной не будет.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в регионе на 10 сентября – 36-й день столкновений Вооруженных сил РФ и ВСУ.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак противника в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька, сообщили в Минобороны. В направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное атаки были сорваны. ВСУ в результате потеряли танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.
В курских лесах продолжается поиск украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
Российская авиация нанесла удары по скоплению украинских сил и техники в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка. В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения иностранных наемников.
Что рассказали Шойгу и Песков
Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории, заявил Шойгу. По словам секретаря Совбеза, российская сторона не намерена вести переговоры с террористами – а именно таковыми являются ВСУ, учитывая угрозу Курской АЭС.
В том же интервью Шойгу рассказал, что до вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения. Вторжение украинских сил на российскую территорию, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Комментируя тезис Шойгу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что четких договоренностей о том, что Россия не будет атаковать объекты энергетики Украины, не было. Песков подчеркнул, что для России главное – достижение поставленных целей. В отсутствие иных альтернатив спецоперация является единственным возможным способом их достижения, поэтому она продолжается.
В ходе регулярного брифинга Песков подчеркнул, что у Вооруженных сил России есть план по вытеснению ВСУ из Курской области, но о нем не стоит говорить публично.
Выплаты пострадавшим
Жители районов Курской области, которые попали в зону чрезвычайной ситуации (ЧС), смогут получить от 75 000 до 150 000 руб. в случае утраты имущества, сообщил губернатор Алексей Смирнов. По словам главы Курской области, средства будут выделять на каждого члена семьи при подаче соответствующего заявления через сайт госуслуг или в МФЦ. В первую очередь помощь получать жители девяти районов, которых выселили на время режима ЧС. Смирнов добавил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Миноборны определило границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий пока невозможно. Но в итоговом списке оперштаба жители этих населенных пунктов будут получать по 150 000 руб. по упрощенной процедуре.
О чем пишут иностранные СМИ
Немецкий таблоид Bild сообщил, что значительная часть самоходных гаубиц, которые в том числе используются на Курском направлении и поставлены Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не работают из-за износа и нехватки запчастей. Наибольшему износу подвержены стволы установок, которые нужно заменять через определенное число выстрелов, иначе их точность снижается. На данный момент по этой причины из строя выведено больше гаубиц, чем из-за повреждений на поле боя.
The Wall Street Journal сообщает, что все больше граждан Украины поддерживают идею проведения мирных переговоров с Россией для прекращения боевых действий. При этом только 18% военнослужащих ВСУ считают, что Киев должен стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта. Большая часть (55%) заявили, что необходимо добиться возвращения Украины к границам 1991 г. После вторжения ВСУ 6 августа на территорию Курской области в Кремле подчеркнули, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.