Что известно о ситуации в Курской области на 10 сентября

В том же интервью Шойгу рассказал, что до вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения. Вторжение украинских сил на российскую территорию, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Комментируя тезис Шойгу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что четких договоренностей о том, что Россия не будет атаковать объекты энергетики Украины, не было. Песков подчеркнул, что для России главное – достижение поставленных целей. В отсутствие иных альтернатив спецоперация является единственным возможным способом их достижения, поэтому она продолжается.