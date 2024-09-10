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Шойгу сообщил о решении не наносить атаки по энергообъектам Украины

Ведомости

До вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент России Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

«Турция нам предложила, сказала, вот от них поступило такое предложение, давайте мы обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте мы такое решение примем», – уточнил Шойгу.

Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения. Вторжение украинских сил на российскую территорию, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

26 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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