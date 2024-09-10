Шойгу сообщил о решении не наносить атаки по энергообъектам Украины

«Турция нам предложила, сказала, вот от них поступило такое предложение, давайте мы обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте мы такое решение примем», – уточнил Шойгу.