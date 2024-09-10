Шойгу сообщил о решении не наносить атаки по энергообъектам Украины
До вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент России Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
«Турция нам предложила, сказала, вот от них поступило такое предложение, давайте мы обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте мы такое решение примем», – уточнил Шойгу.
Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения. Вторжение украинских сил на российскую территорию, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.
26 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.
Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.