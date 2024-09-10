Кремль: четких договоренностей не атаковать энергообъекты Украины не было
Четких договоренностей о том, что Россия не будет атаковать объекты энергетики Украины, не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких четких договоренностей не было, это первое. Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области», – прокомментировал представитель Кремля заявление секретаря Совбеза Сергея Шойгу.
Песков подчеркнул, что для России главное – достижение поставленных целей. В отсутствие иных альтернатив спецоперация является единственным возможным способом их достижения, поэтому она продолжается.
10 сентября Шойгу заявил, что до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент России Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения. Вторжение украинских сил на российскую территорию, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.
Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.