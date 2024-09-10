Кремль: четких договоренностей не атаковать энергообъекты Украины не было

10 сентября Шойгу заявил, что до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент России Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения. Вторжение украинских сил на российскую территорию, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.