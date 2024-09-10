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Кремль: четких договоренностей не атаковать энергообъекты Украины не было

Ведомости

Четких договоренностей о том, что Россия не будет атаковать объекты энергетики Украины, не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких четких договоренностей не было, это первое. Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области», – прокомментировал представитель Кремля заявление секретаря Совбеза Сергея Шойгу.

Песков подчеркнул, что для России главное – достижение поставленных целей. В отсутствие иных альтернатив спецоперация является единственным возможным способом их достижения, поэтому она продолжается.

10 сентября Шойгу заявил, что до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент России Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения. Вторжение украинских сил на российскую территорию, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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