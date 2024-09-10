WSJ: на Украине растет поддержка идеи переговоров с Россией
Все больше граждан Украины поддерживают идею проведения мирных переговоров с Россией для прекращения боевых действий. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы общественного мнения.
Отмечается, что хотя большинство жителей Украины по-прежнему выступают против переговоров с РФ, поддержка этой идеи растет. При этом только 18% военнослужащих ВСУ считают, что Киев должен стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта. Большая часть (55%) заявили, что необходимо добиться возвращения Украины к границам 1991 г.
Украинский полковник Андрей Билецкий в интервью WSJ признал, что на Западе и на Украине «есть усталость от военных действий». Многие, особенно молодые люди, допускают переговоры Украины с Россией, отмечает газета.
5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.
После вторжения ВСУ 6 августа на территорию Курской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории.
Кроме того, переговорному процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанный 4 октября 2022 г., об отказе от переговоров с нынешним руководством РФ. Путин ранее призывал отменить этот декрет.