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WSJ: на Украине растет поддержка идеи переговоров с Россией

Ведомости

Все больше граждан Украины поддерживают идею проведения мирных переговоров с Россией для прекращения боевых действий. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы общественного мнения.

Отмечается, что хотя большинство жителей Украины по-прежнему выступают против переговоров с РФ, поддержка этой идеи растет. При этом только 18% военнослужащих ВСУ считают, что Киев должен стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта. Большая часть (55%) заявили, что необходимо добиться возвращения Украины к границам 1991 г.

Украинский полковник Андрей Билецкий в интервью WSJ признал, что на Западе и на Украине «есть усталость от военных действий». Многие, особенно молодые люди, допускают переговоры Украины с Россией, отмечает газета.

5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.

После вторжения ВСУ 6 августа на территорию Курской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории.

Кроме того, переговорному процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанный 4 октября 2022 г., об отказе от переговоров с нынешним руководством РФ. Путин ранее призывал отменить этот декрет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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