Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой по просьбе властей Турции

5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.