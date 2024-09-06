Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой по просьбе властей Турции
Лавров рассказал, что Анкара «очень просила» его приехать на Анталийский форум, поскольку о встрече с ним просил Киев. На тот момент глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил российского министра, что «это очень серьезно», тогдашнему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе якобы было что передать. В итоге встреча прошла в Анталии в отдельной комнате.
«Тогда Кулеба с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно еще до начала СВО. То есть ничего нового и конструктивного там не прозвучало. <...> Ничего, кроме официоза, от Кулебы тогда не прозвучало», – отметил Лавров.
Тогда российский министр предложил обсуждать все детали в рамках переговорного процесса, который на тот момент шел в Белоруссии. По словам Лаврова, реальная работа шла по линиям делегаций, которые возглавляли помощник президента Владимир Мединский от России и председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия от Украины.
После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Киеву воевать с Россией.
5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.
После вторжения ВСУ 6 августа на территорию Курской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Кроме того, переговорному процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанного 4 октября 2022 г., об отказе от переговоров с нынешним руководством РФ. Путин ранее призывал отменить этот декрет.