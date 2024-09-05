Что известно о новом министре иностранных дел Украины Андрее Сибиге

Что известно о новом министре иностранных дел Украины Андрее СибигеОн называл «Северный поток-2» оружием России, хвалился поставками Bayraktar и писал речи Зеленскому
Депутаты Верховной рады Украины 5 сентября утвердили 258 голосами кандидатуру (при 226 необходимых) бывшего первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги на должность главы ведомства. Чуть ранее парламент уволил с этого поста Дмитрия Кулебу, который занимал его с марта 2020 г.
Согласно официальной биографии, Сибига родился 1 января 1975 г. в небольшом городе Зборов Тернопольской области на западе Украины. В 1997 г. он окончил старейший вуз страны – Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности «международные отношения». «РБК-Украина» утверждает, что он позже получил там же и профессию юриста.
Сразу после получения высшего образования Сибига начал выстраивать свою долгую карьеру во внешнеполитическом ведомстве: сперва в качестве атташе, третьего и второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов договорно-правового управления. С 1998 г. Сибига четыре года служил в посольстве Украины в Польше – вторым и первым секретарем. Известно, что он владеет английским и польским языками, что характерно для уроженцев западной части страны, а, как пишет 24 канал, в роду дипломата есть поляки. О русском языке при этом упоминаний в биографии нет. Младший брат нового главы МИД – Игорь Сибига – тоже дипломат, и с 2012 по 2018 гг. занимал должность генерального консула Украины в американском Нью-Йорке.
В 2002 г. будущий министр вернулся работать в МИД, сначала в управление европейской интеграции, а затем он получил должность руководителя отдела по международному праву в том же управлении, где начинал карьеру. В возрасте 31 года Сибига стал заместителем директора договорно-правового департамента. В 2008 г. украинского дипломата ждало возвращение на работу в посольство в Польше, но уже советником-посланником. С 2012 по 2016 гг. Сибига возглавлял департамент консульской службы МИД. После этого он почти на пять лет отправился послом Украины в Турцию. К слову, с 2017 г. между странами заработал безвизовый режим.
Но и в то время Сибига весьма категорично отзывался о России. В интервью от 2020 г. Bloomberg Businessweek Turkiye выразил мнение, что все конфликты на территории постсоветских стран произошли при ее «прямом или опосредованном участии», а Москва ведет против Киева «гибридную информационную войну» в третьих странах. Тогда он добавил, что Россия, «манипулируя историей, хочет присвоить главную роль победителя над нацизмом себе». Кроме того, Сибига отмечал в другом интервью той поры, что Турция – «единственное государство в мире, которое в сверхтяжелый период согласилось поставить в Украину ударные беспилотники» (речь шла про Bayraktar). В 2021 г. Сибига назвал тогда еще строящийся, но не взорванный газопровод «Северный поток – 2» «геополитическом оружии России». «Это не о бизнесе. Это об угрозе в сфере безопасности и в сфере энергетики. И такую твердую позицию мы занимаем», – говорил он в интервью телеканалу «Дом».
В мае 2021 г. карьерный дипломат впервые получил должность в другом ведомстве – тогда он стал заместителем руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Там ему было поручено заниматься вопросами «наружной политики и развития стратегического партнерства». «24 канал» пишет, что, несмотря на отсутствие четко определенных законом полномочий, Сибига и его коллеги тогда активно проводили международные встречи, принимали делегации и сами вели переговоры от имени Украины за рубежом. Также он принимал участие в организации поездок по миру президента Украины Владимира Зеленского после начала спецоперации, и, как признавал летом 2022 г. советник главы офиса президента Михаил Подоляк, – в написании ему речей наряду с бывшим журналистом Дмитрием Литвиным и советником Зеленского Юрием Костюком. В своих соцсетях Сибига периодически ведет сборы на нужды ВСУ.
В апреле 2023 г., Сибига анонсировал Financial Times проваленное затем ВСУ контрнаступление словами «когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса». Там же он добавил, что Украина «не исключает военный путь возвращения Крыма».
12 апреля 2024 г. Сибига стал первым заместителем министра иностранных дел. А уже через 10 дней издание «Зеркало недели» опубликовало письмо за его подписью, которое запрещало посольствам Украины временно оказывать все консульские услуги за рубежом мужчинам призывного возраста (с 18 до 60 лет), кроме оформления документов для возвращения в страну.
Другой задачей Сибиги на предыдущей должности была организация первого «саммита мира» в Швейцарии. В частности, июне 2024 г. он ездил в Китай, где встречался со своим визави Сунь Вэйдуном, спецпредставителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу. Во время переговоров тогда стороны «подчеркивали важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права» и подтверждали «взаимное уважение территориальной целостности». Сибига тогда пытался склонить Китай и к участию в «саммите мира», но эта миссия не завершилась успехом. А в августе Сибига раскритиковал главу польского президентского Бюро международной политики Марчина Пшидача, который говорил о продлении эмбарго на украинское зерно. «Давление на Украину, чтобы она приняла закрытие границ для украинской сельскохозяйственной продукции, равнозначно принуждению нас согласиться на "эвтаназию"», – парировал тогда соседям представитель Зеленского.
Среди увлечений Сибиги украинская пресса называет историю и даже приписывает ему титул «специалиста по истории национально-освободительной борьбы 1917 – 1921 гг.» [речь идет о борьбе существовавшей в те годы Украинской народной республики, УНР против большевиков]. Дипломат, по выражению 24 канала, имеет коллекцию «украинских древностей», обозначая так старопечатные книги, картины, украшения, фрагменты христианских священных документов, фотографии, предметы быта, открытки, элементы мундиров воинов Украинской народной республики, Галицкой армии и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), которая сотрудничала с Третьим Рейхом.
5 сентября 2024 г. Сибига сменил 43-летнего Кулебу на посту министра иностранных дел. Как пишет РБК Украина, Зеленский мотивировал накануне свое решение тем, что «нам сегодня нужна новая энергия». «Эти шаги [перестановки в правительстве] связаны с усилением нашего государства на разных направлениях, международная политика, дипломатия – не исключение», – сказал он. Портал «Страна.ua» называет Сибигу более близким, чем Кулеба, человеком к Ермаку, который «сейчас реально руководит внешней политикой Украины».