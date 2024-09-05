Что известно о новом министре иностранных дел Украины Андрее Сибиге

Но и в то время Сибига весьма категорично отзывался о России. В интервью от 2020 г. Bloomberg Businessweek Turkiye выразил мнение, что все конфликты на территории постсоветских стран произошли при ее «прямом или опосредованном участии», а Москва ведет против Киева «гибридную информационную войну» в третьих странах. Тогда он добавил, что Россия, «манипулируя историей, хочет присвоить главную роль победителя над нацизмом себе». Кроме того, Сибига отмечал в другом интервью той поры, что Турция – «единственное государство в мире, которое в сверхтяжелый период согласилось поставить в Украину ударные беспилотники» (речь шла про Bayraktar). В 2021 г. Сибига назвал тогда еще строящийся, но не взорванный газопровод «Северный поток – 2» «геополитическом оружии России». «Это не о бизнесе. Это об угрозе в сфере безопасности и в сфере энергетики. И такую твердую позицию мы занимаем», – говорил он в интервью телеканалу «Дом».