В Кремле сообщили о плане ВС РФ по завершению операции в Курской области
У Вооруженных сил России есть план по вытеснению ВСУ из Курской области, но о нем не стоит говорить публично. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В этом субъекте РФ действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны России, потери ВСУ превысили 11 400 военнослужащих.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.