Что известно о боях в Курской области на 9 сентября

Что известно о боях в Курской области на 9 сентябряПо итогам ЕДГ регион стал лидером по явке в приграничье
Бои в Курской области продолжаются больше месяца. В регионе все еще действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны России, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 11 400 военнослужащих. Несмотря на напряженную обстановку, в регионе прошел единый день голосования (ЕДГ). Курская область стала лидером по явке среди приграничных регионов.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в регионе на 9 сентября – 35-й день столкновений Вооруженных сил РФ и ВСУ.
Сводка от Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки ВСУ в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября. Российские военнослужащие также сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка. ВС РФ продолжают проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп в лесах.
Вооруженные силы с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники одной штурмовой, двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также одной егерской бригады и одной бригады охраны. Они располагались в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость.
Помимо этого ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов «первой бригады президента», двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, а также пяти бригад территориальной обороны ВСУ. Они располагались в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь.
За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери украинской армии превысили 11 400 военнослужащих.
Результаты выборов
Курская область стала лидером по явке на выборах среди граничащих с Украиной регионов. К 20:00 8 сентября она достигла 57,24%. Итоговая явка по губернаторским выборам составила 61,56%. По оценке координатора Курского регионального отделения ЛДПР Алексея Томанова, наибольший наплыв голосующих был в день выборов 8 сентября. Он сообщил, что сложности в ходе голосования возникали в районах, которые эвакуировали.
По результатам обработки 100% протоколов в выборах губернатора Курской области победил врио главы Алексей Смирнов (65,28 % голосов). Он выдвигался от партии «Единая Россия». Депутат областной думы Алексей Бобовников от КПРФ набрал 13,53% голосов, а депутат от ЛДПР Алексей Томанов – 11,81%. Кандидат от «Справедливой России» Геннадий Баев набрал 6,72% голосов.
Единый день голосования по всей России прошел с 6 по 8 сентября. Смирнов назвал явку на выборах в Курской области беспрецедентной. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил всех, кто организовывал выборы в регионе, в том числе членов избирательных комиссий и волонтеров, а также всех жителей региона. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже поблагодарила курян, которые, по ее словам, проявили величайшее мужество и патриотизм.
Главное из заявлений Кремля о конфликте на Украине
В ряде СМИ появились сообщения о том, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит план по урегулированию. По данным La Repubblica, план не исключает передачу России части украинских территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает деталей, но заранее «не отмахивается» ни от каких планов. По его словам, российская сторона слышит различные заявления от европейских стран, но не наблюдает заявлений из «той страны, которая дирижирует всем этим процессом».
В Кремле также сообщили о возможной встречи президента России Владимира Путина и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Доваля. Она может состояться на мероприятии в рамках председательства России в БРИКС. Телеканал India Today 8 сентября сообщал, что советник премьер-министра Индии планирует поездку в Россию, чтобы обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине.
МАГАТЭ: атаки по АЭС недопустимы
Атомные электростанции не должны становиться объектами для атак независимо от их расположения. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время очередной сессии Совета управляющих организации в Вене.
По словам Гросси, ситуация на Курской АЭС остается серьезной. Он подчеркнул, что предотвращение ядерной аварии во время конфликта на Украине имеет важное значение, а атаки по АЭС неприемлемы независимо от того, где располагается станция. «Принцип ненападения на АЭС ни при каких обстоятельствах для обеспечения ядерной безопасности однозначно применим в этой ситуации», – добавил глава МАГАТЭ.