Что известно о боях в Курской области на 9 сентября

Единый день голосования по всей России прошел с 6 по 8 сентября. Смирнов назвал явку на выборах в Курской области беспрецедентной. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил всех, кто организовывал выборы в регионе, в том числе членов избирательных комиссий и волонтеров, а также всех жителей региона. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже поблагодарила курян, которые, по ее словам, проявили величайшее мужество и патриотизм.