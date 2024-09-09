Кремль не исключил встречу Путина с советником Моди
В Кремле не исключили встречу президента России Владимира Путина и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Доваль на мероприятии в рамках председательства РФ в БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель премьер-министра Индии, по словам Пескова, будет в составе группы высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которые проведут свою встречу.
«Это все происходит в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. И мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия», – пояснил представитель Кремля.
Телеканал India Today 8 сентября сообщил, что советник премьер-министра Индии по национальной безопасности планирует поездку в Россию, чтобы обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине. Во время своего визита индийский чиновник также примет участие во встрече БРИКС. В кулуарах встречи БРИКС Доваль также проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами. Издание также указывает, что по время своего телефонного разговора с Путиным 27 августа премьер-министр Нарендра Моди сообщил ему, что Доваль посетит Москву для обсуждения идей, связанных с мирными переговорами.
Моди посещал Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты премьер-министра в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. На встрече с Зеленским Моди заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира. 30 августа Bloomberg сообщил, что Зеленский на встрече с Моди предложил ему провести в Индии конференцию по урегулированию конфликта в стране до президентских выборов в США в ноябре.