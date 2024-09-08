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Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Россию на следующей неделе

Ведомости

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию с 10 по 11 сентября. Об этом сообщил телеканал India Today.

По его данным, Довал проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых он собирается обсудить урегулирование конфликта на Украине. Во время своего визита Довал также примет участие во встрече БРИКС.

27 августа Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и визит премьера в Киев. В ходе разговора Моди выразил заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.

Моди посещал Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты премьер-министра в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. На встрече с Зеленским Моди заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.

30 августа Bloomberg сообщил, что Зеленский на встрече с Моди предложил ему провести в Индии конференцию по урегулированию конфликта в стране до президентских выборов в США в ноябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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