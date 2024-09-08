Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Россию на следующей неделе

Моди посещал Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты премьер-министра в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. На встрече с Зеленским Моди заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.