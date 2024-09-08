Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Россию на следующей неделе
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию с 10 по 11 сентября. Об этом сообщил телеканал India Today.
По его данным, Довал проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых он собирается обсудить урегулирование конфликта на Украине. Во время своего визита Довал также примет участие во встрече БРИКС.
27 августа Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и визит премьера в Киев. В ходе разговора Моди выразил заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.
Моди посещал Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты премьер-министра в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. На встрече с Зеленским Моди заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.
30 августа Bloomberg сообщил, что Зеленский на встрече с Моди предложил ему провести в Индии конференцию по урегулированию конфликта в стране до президентских выборов в США в ноябре.