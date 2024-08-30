Bloomberg: Зеленский предложил Моди встретиться до президентских выборов в США

Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.