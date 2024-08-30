Bloomberg: Зеленский предложил Моди встретиться до президентских выборов в США
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве предложил ему провести в Индии конференцию по урегулированию конфликта в стране до президентских выборов в США в ноябре. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Зеленский намерен провести вторую встречу перед выборами президента США в качестве продолжения июньского саммита, чтобы заручиться поддержкой Киева странами глобального Юга. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что Моди указал на готовность играть «конструктивную роль» в урегулировании конфликта, но на данном этапе «слишком рано комментировать конкретные условия».
27 августа президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и визит Моди в Киев. В ходе разговора индийский премьер выразил заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Моди не предлагал Путину план мирной инициативы по Украине.
Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.