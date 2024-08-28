Песков: Моди не предлагал Путину мирный план по Украине
Во время телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди не предлагал президенту РФ Владимиру Путину план мирной инициативы по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мира, сторонника мирного урегулирования, урегулирования политико-дипломатическими средствами. Собственно, эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением», – сказал он.
В настоящий момент предпосылок для таких переговоров нет, уточнил Песков.
Разговор двух лидеров состоялся 27 августа. Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины и недавний визит Моди в Киев. В ходе разговора индийский премьер выразил заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.
Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.