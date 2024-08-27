Путин обсудил с Моди визит индийского премьера в Киев
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили в Кремле. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и недавний визит Моди в Киев.
«Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении.
Путин, в свою очередь, дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.
Кроме того, стороны обсудили реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере, которые были достигнуты по итогам июльского визита Моди в Россию. Индийский премьер также подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 г.
Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. По данным Reuters, Киев расценил его прибытие на Украину как важную возможность для Киева донести свою позицию до Индии, которая имеет тесные связи с Москвой. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.
В начале июля Моди посетил Москву, где встретился с Путиным. Это была первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.