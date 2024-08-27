Путин обсудил с Моди визит индийского премьера в Киев

Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. По данным Reuters, Киев расценил его прибытие на Украину как важную возможность для Киева донести свою позицию до Индии, которая имеет тесные связи с Москвой. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.