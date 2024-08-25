Как пресса отреагировала на визит Моди в Киев

Как пресса отреагировала на визит Моди в КиевОн состоялся вскоре после встречи индийского лидера с Владимиром Путиным
Западная пресса трактует визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину как демонстрацию поддержки Киева. В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским 23 августа Моди заявил о своей готовности сыграть личную роль в установлении мира. Но эту инициативу Киев, который продолжает атаку в Курской области, встретил прохладно.
До этого, 9 июля, состоялся первый за пять лет визит Моди в Россию. Он встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным, договорился «развивать неделимую безопасность в Евразии» и заявил о «необходимости мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».
После визита в Россию Моди раскритиковали на Западе. Главные торговые партнеры Индии – Китай, США и Европа, на которые пришлось $136, $127 и $122 млрд оборота. Внешняя торговля Индии с Россией выросла с $12 млрд в 2021 г. до $71 млрд в 2023 г., а к 2030 г. поставлена цель в $100 млрд. Отношения Индии с Украиной гораздо скромнее: торговля снизилась за два года с $3,1 до $1,5 млрд.
Эндрю Крамер, The New York Times
Украинские чиновники заявили, что не видят посреднической роли Индии, но представили визит г-на Моди как желанную демонстрацию поддержки их страны во время конфликта.
Интересы Украины заключаются в получении дипломатической поддержки своих переговорных позиций от максимально широкой международной коалиции. Визит Моди, хотя он и не одобрил украинскую инициативу, помогает сигнализировать о незападной поддержке переговоров по урегулированию, которые учитывают интересы Киева, заявил в интервью в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Для Моди визит в Киев – это «позиционирование Индии как голоса глобального юга» по поводу конфликта на Украине, сказал профессор международных отношений в Королевском колледже Лондона Харш Пант.
Ник Бик, Пол Кирби, BBC
«С самого первого дня мы были на стороне мира», – заявил Моди, отметив, что он родом из страны Махатмы Ганди, чей памятник в Киеве он посетил ранее.
Но за этими формулировками скрывается факт, что Индия никогда не осуждала спецоперацию России и, по сути, помогала поддерживать военную экономику Москвы, а в прошлом месяце Дели обогнал Пекин в качестве крупнейшего импортера российской нефти.
Раджеш Рой, Трипти Лахири, Изабель Коулз, The Wall Street Journal
Бывший министр иностранных дел Индии Харш Шрингла назвал знаменательным тот факт, что Моди отправился «с ознакомительным визитом на Украину вскоре после возвращения из Москвы».
Украина надеется, что эта поездка станет сигналом к более сбалансированному подходу со стороны Индии. «Они считают, что Индия в основном поддерживает Россию», – сказал научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джеймс Крэбтри.
У Индии давние тесные связи с Россией, восходящие к временам Холодной войны <...>. Индия отказалась принимать участие усилиях Запада по изоляции Москвы.
Том Балмфорт, Павел Политюк, Reuters
Визит Моди в Москву побудил Зеленского раскритиковать премьер-министра Индии. Приветствуя Моди в Мариинском президентском дворце в Киеве, Зеленский обнял его с хмурым выражением лица, прежде чем они начали переговоры.
Хотя западные страны ввели санкции против России и разорвали с ней торговые отношения из-за конфликта, Индия развивает свои экономические связи [с Москвой].
Вероника Мелкозерова, Politico
Индия была одной из немногих стран, присутствовавших на мирном саммите в Швейцарии, но не подписавших итоговое коммюнике встречи.
«Мы надеемся, что Индия попытается оказать политическое давление на Путина», – заявил изданию Politico глава комитета по международным отношениям украинского парламента Александр Мережко.
«Это сложно. К сожалению, экономические интересы порой берут верх над ценностями и принципами, – добавил Мережко. – Но работать надо. В этом нам помогут США и ЕС, которые имеют влияние на Индию».
Швета Шарма, The Independent
Визит произошел всего через месяц после встречи премьер-министра с Владимиром Путиным в Москве, что вызвало критику со стороны западных столиц, а также г-на Зеленского, который назвал [поездку Моди в Москву] «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям».
«Визит Моди, в первую очередь, направлен на то, чтобы успокоить Запад после последствий визита в Москву, который совпал с авиаударами по Украине в преддверии саммита НАТО, – сказал старший научный сотрудник по Южной Азии в Chatham House Кьетидж Баджпаи. – Это форма стратегического сигнала Индии Западу и, в частности, Европе, которая более критически относится к Индии».