Как пресса отреагировала на визит Моди в Киев

После визита в Россию Моди раскритиковали на Западе. Главные торговые партнеры Индии – Китай, США и Европа, на которые пришлось $136, $127 и $122 млрд оборота. Внешняя торговля Индии с Россией выросла с $12 млрд в 2021 г. до $71 млрд в 2023 г., а к 2030 г. поставлена цель в $100 млрд. Отношения Индии с Украиной гораздо скромнее: торговля снизилась за два года с $3,1 до $1,5 млрд.