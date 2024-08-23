Что Нарендра Моди делал в Киеве

Ключевым мероприятием Моди в контексте российско-украинского конфликта и попыток его урегулирования стали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перспективы переговоров Москвы и Киева осложняются взаимным «непризнанием». Россия не считает Зелинского легитимным украинским лидером по истечении его первоначальных пятилетних полномочий в конце мая 2024 г. А Зеленский, в свою очередь, в сентябре 2022 г., после референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запретил переговоры с российским руководством. В канун визита Моди в Киев Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что индийский премьер согласился передавать послания между Зеленским и Путиным, но посредником для прекращения конфликта быть не пожелал.