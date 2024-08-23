Что Нарендра Моди делал в Киеве

Что Нарендра Моди делал в КиевеПремьер Индии говорил о необходимости мира, но быть посредником отказался
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа прибыл на Украину с официальным визитом впервые в истории этих двух стран. Моди добирался до Киева на поезде со стороны Польши, которую посещал 21-22 августа.
Индийский премьер посетил Украину в день национального флага страны, который отмечается на сутки позже, чем аналогичный праздник в России. Моди не стал обходить ключевой контекст визита – вооруженный российско-украинский конфликт, а также нейтральное отношение к нему со стороны Дели. Выйдя из вагона на киевском вокзале, премьер отметил, что считает Индию «другом и партнером Украины» и надеется на «быстрое восстановление мира».
Индийский лидер также последовательно напомнил позицию Дели в конфликте, которая является подчеркнуто гуманитарной и фокусируется на страданиях мирного населения. «Конфликт особенно разрушителен для детей. Мое сердце – с семьями детей, потерявшими свою жизнь», – говорится в сообщении на странице Моди в аккаунте соцсети Х по случаю посещения мемориала погибшим в результате конфликта несовершеннолетним.
Премьер также посетил и памятник Махатме Ганди, который выступал против насильственных методов решения политических вопросов и, как отмечается в сообщении пресс-службы Моди, настаивал на «мире в построении гармоничного общества». «Статуя Ганди в Киеве служит знаком надежды и мира для человечества», – сказано в сообщении.
Моди также сделал ремарку относительно главного приоритета Дели – заботы о своих гражданах за границей. Весной 2022 г. была проведена операция «Ганг» по эвакуации в Европу 20 000 индийских студентов, обучавшихся на Украине на момент начала боевых действий. Индийский лидер встретился с остающейся в стране диаспорой соотечественников.
Ключевым мероприятием Моди в контексте российско-украинского конфликта и попыток его урегулирования стали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перспективы переговоров Москвы и Киева осложняются взаимным «непризнанием». Россия не считает Зелинского легитимным украинским лидером по истечении его первоначальных пятилетних полномочий в конце мая 2024 г. А Зеленский, в свою очередь, в сентябре 2022 г., после референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запретил переговоры с российским руководством. В канун визита Моди в Киев Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что индийский премьер согласился передавать послания между Зеленским и Путиным, но посредником для прекращения конфликта быть не пожелал.
При этом Зеленский в своем Telegram-канале 23 августа выразил надежду, что Индия все-таки подпишется под коммюнике «саммита мира» по украинскому урегулированию, прошедшего в Швейцарии в середине июня. Представлявший тогда Дели замминистра иностранных дел, экс-посол Индии в Москве Паван Капур финальный документ мероприятия не подписывал.
Зеленский подтвердил, что отдельно обсуждал с Моди швейцарский «саммит мира». Второе подобное мероприятие украинский лидер анонсировал вновь до конца 2024 г., но дат не назвал. Моди, в свою очередь, никаких обещаний по швейцарской декларации не сделал.
В начале июля Моди был с визитом и в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Зеленский осудил Моди, а украинский посол в ответ был вызван в МИД Индии. В России индийский премьер подчеркивал гуманитарный подход его страны к конфликту, призывал к недопущению ударов по гражданским объектам и настаивал на переговорах. Он также договорился, что граждане Индии, оказавшиеся «по заблуждению» в рядах российской армии в зоне спецоперации, будут отпущены.
В Киеве 23 августа индийский премьер обсудил с Зеленским свою июльскую беседу с Путиным. Но, как и в Москве, собственных – хотя бы общих – «мирных планов», в отличие от Китая, Бразилии, стран Африки, Индонезии и даже продвигаемой Западом «формулы мира Зеленского» с выходом на границы Украины 1991 г., Моди так не предложил.
Путин в середине июня предлагал Украине свои условия для начала переговоров: вывод ВСУ за админграницы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от членства в НАТО и снятие санкций. Но после начавшегося 6 августа нападения ВСУ на Курскую область сначала российский президент усомнился в возможности переговоров, а затем 14 августа заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский назвал предложение российского президента утратившим силу. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил 14 августа, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс урегулирования конфликта с помощью переговоров.
Но 19 августа помощник президента России Юрий Ушаков, подтверждая «паузу» для возможного переговорного процесса из-за атаки ВСУ на Курскую область, уточнил, что предложения Путина «не аннулированы». «Но на данный момент, конечно, просто совершенно было бы некстати вступать в какой-то переговорный процесс», – сказал тогда Ушаков.
По итогам визита Моди в Киев подписаны были только соглашения с Украиной о гуманитарной помощи, сельском хозяйстве, медицине и культуре, а Зеленского индийский премьер пригласил посетить Дели. Моди пообещал, что «Индия готова вносить продуманный вклад в направлении мирных усилий», а сам он «лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира» (цитата по Reuters), не раскрыв, что под этим подразумевает. «Индия считает, что обеим сторонам необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы найти решение», — добавил Моди (цитата по NDTV).
В словах Моди нет никакой сенсации, подписанные в Киеве документы касаются подчеркнуто двусторонних контактов с упором на гуманитарную сферу, отмечает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. По мнению Макаревича, из риторики лидера Индии видно, что Дели не собирается выступать официальным посредником в переговорах между Киевом и Москвой. «Неоднократные призывы Моди к мирному разрешению конфликта не означают готовности формального принятия посреднический функций», – отметил эксперт.
Такая позиция последовательно продвигается на фоне тесных экономических связей России и Индии. Ранее The Times of India со ссылкой на торговые и промышленные источники писала, что в июле Дели вышел на первое место среди иностранных покупателей российских углеводородов, обогнав Китай. Российско-индийский товарооборот, хотя и с дисбалансом в сторону закупок нефти из России, продолжает бить рекорды: в I квартале 2024 г. он достиг $17,5 млрд – рекордное квартальное значение. За 2023 г. он вырос в 1,8 раза к 2022 г. до $65 млрд. Во время визита премьера Индии в Москву была поставлена цель достичь годового показателя в $100 млрд к 2030 г.
Но Макаревич считает, что позиция Индии по украинскому кризису обусловлена скорее не экономическими связями с Москвой, а концептуально-политическими вопросами в рамках избранного Дели курса на «стратегическое балансирование» в мире.
«Моди не видит необходимости в более углубленном участии в посредничестве, так как считает гарантии успеха низкими, а риски, связанные с участием, – весомыми», – продолжает эксперт. По мнению Макаревича, в этом есть как желание не осложнить отношения сразу с Москвой и Киевом, так и стремление не навредить статусу Индии как великой державы участием в малоперспективной, на взгляд индийского премьера, инициативе.