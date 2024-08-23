Индия резко снизила поставки нержавейки в Россию

Индия, в прошлом году обеспечившая пятую часть от общего объема импорта нержавеющей стали в Россию, за шесть месяцев 2024 г. снизила поставки на 66% в годовом выражении до 20 000 т. Об этом говорится в августовском обзоре Bigmint, с которым ознакомились «Ведомости».