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Индия резко снизила поставки нержавейки в Россию

Компенсировать выпадающие объемы смогут производители из КНР
Георгий Бичашвили
Россия в прошлом году увеличила импорт нержавеющей стали на 31% / Евгений Разумный / Ведомости

Индия, в прошлом году обеспечившая пятую часть от общего объема импорта нержавеющей стали в Россию, за шесть месяцев 2024 г. снизила поставки на 66% в годовом выражении до 20 000 т. Об этом говорится в августовском обзоре Bigmint, с которым ознакомились «Ведомости».

Основными факторами снижения объемов поставок стали увеличенное время транзита, рост стоимости фрахта из-за кризиса в Красном море и дефицит контейнеров, пишут аналитики Bigmint. В некоторых случаях стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 300%, а в среднем по разным маршрутам – в 2 раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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