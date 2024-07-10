Как Нарендра Моди завершил свой визит в Россию

Премьер Индии, в свою очередь, провел параллель между недавними терактами в Москве и Дагестане с ситуацией в его стране – «в течение последних 40–50 лет Индия терпит терроризм». «Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов», – выразил сочувствие он. Говоря о будущем, Моди уверенно заявил, что отношения стран будут углубляться и дальше. Впрочем, еще с 2010 г. страны связывает особо привилегированное стратегическое партнерство – и больше такого уровня отношений у России нет ни с кем. При этом, описывая свой нынешний визит, Моди не стал скромничать – «весь мир смотрит на это с большим интересом». Он поблагодарил Путина за то, что благодаря партнерству с Россией индийские фермеры и граждане избежали трудностей в непростое время – речь шла о стабильных поставках топлива и удобрений.