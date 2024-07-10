Как Нарендра Моди завершил свой визит в Россию

Как Нарендра Моди завершил свой визит в РоссиюВ повестке дня был конфликт на Украине и бурно растущий товарооборот
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели 9 июля в Большом Кремлевском дворце официальные переговоры во время его первого за пять лет визита в Россию. При этом диалог в так называемом «узком» составе (с участием нескольких членов делегаций) прошел по неожиданному сценарию, и изначально запланированные переговоры в расширенном составе не потребовались. Начался второй день визита Моди с еще одного необычного события – посещения павильона «Атом» на ВДНХ, который открылся в рамках выставки «Россия». Его экспозиция посвящена истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и военных целях.
Затем Путин и Моди отправились в Кремль на одном автомобиле.
В итоговом совместном заявлении лидеры стран «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта». Поставлена и новая цель по товарообороту – $100 млрд к 2030 г. В 2023 г. он увеличился на 66% и составил примерно $65 млрд, а за I квартал 2024 г. – $17,5 млрд, что, по словам Путина, фиксирует рост в годовом отношении на 20%. Сообщается, что Москва и Нью-Дели договорились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов для военной техники в Индии.
Приоритетное внимание в ходе переговоров уделялось именно развитию торгово-экономических связей, говорил Путин. Но еще накануне, в ходе неформального общения в режиме тет-а-тет в Ново-Огареве (где российский президент показывал визави свою конюшню), речь заходила и обо всех других волнующих их вопросах. В том числе и о таких «острых проблемах», как разрешение украинского кризиса – «прежде всего мирным путем». Кроме того, Путин пригласил Моди на саммит БРИКС в Казани, который будет проходить в октябре 2024 г., и, как позже рассказал глава МИД России Сергей Лавров, тот согласился. Моди же ждет Путина в гости в 2025 г.
Премьер Индии, в свою очередь, провел параллель между недавними терактами в Москве и Дагестане с ситуацией в его стране – «в течение последних 40–50 лет Индия терпит терроризм». «Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов», – выразил сочувствие он. Говоря о будущем, Моди уверенно заявил, что отношения стран будут углубляться и дальше. Впрочем, еще с 2010 г. страны связывает особо привилегированное стратегическое партнерство – и больше такого уровня отношений у России нет ни с кем. При этом, описывая свой нынешний визит, Моди не стал скромничать – «весь мир смотрит на это с большим интересом». Он поблагодарил Путина за то, что благодаря партнерству с Россией индийские фермеры и граждане избежали трудностей в непростое время – речь шла о стабильных поставках топлива и удобрений.
Перейдя к теме Украины, Моди подчеркнул, что еще накануне в Ново-Огареве лидерам удалось «спокойно» поговорить на этот счет. На официальных переговорах он делился своими переживаниями. «Любой верящий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди, и особенно когда умирают ни в чем не повинные дети», – сказал Моди (накануне ракета в Киеве попала в детскую больницу «Охматдет», погибли двое взрослых). «Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», – сказал Моди. «Из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды» и лидеры двух стран обсуждали, как «скорейшим образом установить мир», сказал премьер.
В состав российской делегации на переговорах в Кремле входили министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
В конце официальной части визита Путин вручил Моди высший орден России – Святого апостола Андрея Первозванного. Указ об этом был подписан еще 12 апреля 2019 г. (на два года позже, чем в отношении председателя КНР Си Цзиньпина). Помимо них среди награжденных орденом иностранцев – первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.
Конкретных решений по запуску использования платежных карт индийской системы RuPay в России и российской «Мир» в Индии принято не было, но, как подтвердил замглавы администрации президента Максим Орешкин, эта тема остается на повестке дня. Он назвал главным итогом визита согласованную программу стратегического сотрудничества стран до 2030 г. Кроме того, 70% товарооборота двух стран сейчас обслуживается нацвалютами.
Еще одной темой переговоров, о которой впоследствии рассказал журналистам замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра, стало возвращение домой индийцев, которые, «оказавшись в заблуждении», отправились на военную спецоперацию. По его словам, Моди поднял этот вопрос, так как Индия хочет постараться вернуть своих граждан «как можно скорее», и Россия дала обещания на этот счет. «Хотя у нас нет точных данных о конкретных цифрах, мы ожидаем, что общее число граждан Индии составит примерно от 35 до 50 человек», – сказал Кватра.
За прошедшие пару лет в отношениях России и Индии накопилось много вопросов, на которые необходима высочайшая санкция со стороны глав государств, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. В частности, это касается платежных систем, кооперации в разных отраслях экономики, как по традиционным направлениям – к ним относятся ВТС, атом, космос, сельское хозяйство, так и по новым. Пусть стороны не заключили какого-то большого соглашения, в ближайшее время будет происходить имплементация договоров по разным трекам, где конкретные результаты появятся лишь с течением времени, уверен эксперт.
Достигнуть обозначенных показателей в $100 млрд в товарообороте реально, полагает Макаревич. Проблема торгового оборота двух стран заключается в том, что он фактически односторонний. С другой стороны, в случае открытия европейских рынков для России российско-индийский товарооборот может сократиться в три раза от текущих показателей. Для наращивания товарооборота до $100 млрд нужны поставки технологичных товаров, формирование устойчивых цепочек, которые связали бы страны на десятилетия вперед, говорит аналитик.
Велика вероятность, что Индия испугается внедрения российской платежной системы «Мир», считает Макаревич. Индийцев интересует американский рынок и одновременно пугает внимание со стороны регуляторов США. «Но работа в этом направлении ведется», – говорит эксперт. Для создания платежной инфраструктуры индийцам, в частности, необходимо создавать специальные компании, ориентированные на работу с Россией, заключает он.
По большей части украинский конфликт для Индии – чужая война, которая не оказывает на нее серьезное влияние, говорит доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский. Нью-Дели с точки зрения международного престижа готов был бы активизировать свои усилия на дипломатическом фронте, но в этом кризисе индийское руководство обходится обтекаемыми общими фразами за мирное решение всех международных конфликтов. «Более того, Индия сама столкнулась с проблемой сепаратистских движений на своей территории, поэтому вопросы территориальной целостности всех государств – краеугольный камень всей индийской внешней политики. В свою очередь, Москва вынуждена учитывать эту позицию», – объяснил эксперт.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Индия не претендует на роль посредника по Украине. Теоретически Индия могла бы предоставить свою территорию в качестве площадки для мирных переговоров. «Другое дело, что Киев пока не демонстрирует желание начинать переговоры. Впрочем, Индия и Китай не те страны, которые могли бы уговорить украинцев и оказать на них давление», – заключает Волхонский.