Захарова: Россия готова к продолжению диалога с Индией после визита Моди в Киев
Россия готова к продолжению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине с Индией после визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Киев. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что российская сторона ценит отношения с Индией и рассматривает визит Моди на Украину как попытку внести свой вклад в политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
«Мы готовы к продолжению диалога с нашими друзьями в Индии по украинской теме. В этом вопросе мы исходим из того, что они хорошо знакомы с российской позицией, которая подробно доводилась до Нью-Дели в ходе контактов на высшем и высоком уровнях», – подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Россия не исключала достижение целей спецоперации политико-дипломатическими методами.
27 августа президент России Владимир Путин и Моди провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и недавний визит Моди в Киев. В ходе разговора индийский премьер выразил заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Моди не предлагал Путину план мирной инициативы по Украине.
Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.