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Захарова: Россия готова к продолжению диалога с Индией после визита Моди в Киев

Ведомости

Россия готова к продолжению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине с Индией после визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Киев. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона ценит отношения с Индией и рассматривает визит Моди на Украину как попытку внести свой вклад в политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

«Мы готовы к продолжению диалога с нашими друзьями в Индии по украинской теме. В этом вопросе мы исходим из того, что они хорошо знакомы с российской позицией, которая подробно доводилась до Нью-Дели в ходе контактов на высшем и высоком уровнях», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия не исключала достижение целей спецоперации политико-дипломатическими методами.

27 августа президент России Владимир Путин и Моди провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и недавний визит Моди в Киев. В ходе разговора индийский премьер выразил заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Моди не предлагал Путину план мирной инициативы по Украине. 

Моди прибыл в Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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