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Среди приграничных регионов лидером по явке неожиданно стала Курская область

Врио губернатора Алексей Смирнов получает на выборах около 65% голосов
Юлия Малева
В Курске была отмечена высокая явка, несмотря на вторжение ВСУ/ Михаил Терещенко / ТАСС

Из всех граничащих с Украиной регионов по итогам единого дня голосования (ЕДГ) самая высокая явка оказалась на выборах губернатора в Курской области (там введен режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня). К 20.00 8 сентября она достигла 57,24%.

В 2019 г. выборы губернатора Курской области прошли при явке 41,56%. На этот раз регион с первого дня голосования, 6 сентября, лидировал по уровню явки – к вечеру она уже была 46,94% (это 363 838 человек). Благодаря досрочному голосованию (с 28 августа по 5 сентября) избиратели голосовали равномерно, поэтому скопления людей на участках не было, поделилась с «Ведомостями» депутат Госдумы от региона Екатерина Харченко («Единая Россия»). С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за первые сутки проголосовало 55 040 избирателей.

К концу второго дня там явка дошла до 52,02% (408 907 человек), но область отошла на второе место – ее потеснил Кузбасс (явка 54,61%). «У нас всегда так: беда, опасность, люди сплачиваются. В данном случае люди показали, что их не запугать никаким шантажом, никакими психологическими атаками, снарядами», – сказала Памфилова в ходе брифинга 7 сентября.

«Несмотря на то что враги пытались запугать курян, внести хаос в наше сознание, им не удалось, потому что мы перед лицом угрозы объединились как никогда», – заявила Харченко.

По оценке координатора курского регионального отделения ЛДПР Алексея Томанова, наибольший наплыв голосующих был в день выборов 8 сентября. Единственные сложности ходе голосования возникали в районах, которые эвакуировали, сказал он «Ведомостям». Были проблемы, например, с голосованием посредством ДЭГ, если такие избиратели не зарегистрировались заранее, пояснил он.

Удивляет, что активность избирателей выше, чем была в 2019 г., даже в тех районах, которые эвакуировали, обратил внимание в беседе с «Ведомостями» первый секретарь курского областного комитета КПРФ Николай Иванов.

Какая явка в остальных приграничных регионах?

Среди приграничных регионов «среднего уровня реагирования», для которых доступен особый порядок проведения голосования, по данным ЦИК на 20.00 8 сентября, на выборах депутатов Брянской облдумы явка достигла 52,83%, на довыборах в Госдуму в этом же регионе – 53,17%, в Севастополе на выборах депутатов в заксобрание – 49,05%, на довыборах в Госдуму в Ростовской области – 39,77%, на муниципальных выборах в Краснодарском крае явка – 51,32%.

По мнению политолога Владимира Слатинова, основной фактор, повлиявший на такой уровень активности людей, – это сочетание высокой политической и гражданской мобилизации вместе с созданными властью возможностями для волеизъявления. Там помимо досрочного голосования применяются все дополнительные формы волеизъявления: например, ДЭГ, голосование на экстерриториальных участках и пунктах временного размещения (ПВР), а также выездное голосование.

ДЭГ внес «существенную» лепту в явку Курской области, о чем свидетельствуют результаты первого дня голосования, обратил внимание политолог Александр Немцев. Но это не единственный аспект, повлиявший на нее: сейчас для людей, находящихся в ПВР, приход членов избиркомов – это «досуг, который помогает людям отвлечься от достаточно тяжелой реальности», сказал он «Ведомостям».

При этом столь высокая явка вряд ли станет шаблоном, на который необходимо будет ориентироваться другим губернаторам, в чьих регионах выборы проходят в менее «аномальных» условиях, подчеркнул Слатинов. Помимо выборов губернатора в Курской области проходят местные выборы. 21 августа ЦИК отложил голосование в семи из 33 муниципалитетов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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