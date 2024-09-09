Среди приграничных регионов лидером по явке неожиданно стала Курская область

В 2019 г. выборы губернатора Курской области прошли при явке 41,56%. На этот раз регион с первого дня голосования, 6 сентября, лидировал по уровню явки – к вечеру она уже была 46,94% (это 363 838 человек). Благодаря досрочному голосованию (с 28 августа по 5 сентября) избиратели голосовали равномерно, поэтому скопления людей на участках не было, поделилась с «Ведомостями» депутат Госдумы от региона Екатерина Харченко («Единая Россия»). С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за первые сутки проголосовало 55 040 избирателей.