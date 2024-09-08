Итоги региональных выборов 2024 года: онлайн

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов России участвуют в выборах различного уровня. В 21 регионе проходят выборы губернаторов, в 13 – депутатов законодательных собраний, а в трех – депутатов Государственной Думы. В 21 столице субъектов выбирают муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего по стране проводится около 4000 избирательных кампаний для замещения более 35 000 депутатских мандатов и должностей.