Итоги региональных выборов 2024 года: онлайн

Итоги региональных выборов 2024 года: онлайнВ России подводят итоги кампаний различных уровней
16:57 Как следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии России, по итогам обработки 2,24% протоколов в Кемеровской области на губернаторских выборах лидирует кандидат от «Единой России», врио главы региона Илья Середюк. Он набирает 84,71% – за него свои голоса отдали 25 538 человек.
16:52 По состоянию на утро 8 сентября около 3,5 млн избирателей в 26 регионах России воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).
16:50 По итогам первого дня голосования лидером по явке стала Курская область – с учетом досрочного голосования к 20:00 мск 6 сентября там выразили свою волю 46,94% избирателей. Во второй день лидером стал Кузбасс – в Кемеровской области по его итогам на участки пришли 54,61% избирателей, в Курской области – 52,02%.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов России участвуют в выборах различного уровня. В 21 регионе проходят выборы губернаторов, в 13 – депутатов законодательных собраний, а в трех – депутатов Государственной Думы. В 21 столице субъектов выбирают муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего по стране проводится около 4000 избирательных кампаний для замещения более 35 000 депутатских мандатов и должностей.