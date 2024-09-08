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Итоги региональных выборов 2024 года: онлайн

В России подводят итоги кампаний различных уровней
Анна Нараева
Андрей Гордеев / Ведомости

16:57 Как следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии России, по итогам обработки 2,24% протоколов в Кемеровской области на губернаторских выборах лидирует кандидат от «Единой России», врио главы региона Илья Середюк. Он набирает 84,71% – за него свои голоса отдали 25 538 человек.

16:52 По состоянию на утро 8 сентября около 3,5 млн избирателей в 26 регионах России воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

16:50 По итогам первого дня голосования лидером по явке стала Курская область – с учетом досрочного голосования к 20:00 мск 6 сентября там выразили свою волю 46,94% избирателей. Во второй день лидером стал Кузбасс – в Кемеровской области по его итогам на участки пришли 54,61% избирателей, в Курской области – 52,02%.

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов России участвуют в выборах различного уровня. В 21 регионе проходят выборы губернаторов, в 13 – депутатов законодательных собраний, а в трех – депутатов Государственной Думы. В 21 столице субъектов выбирают муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего по стране проводится около 4000 избирательных кампаний для замещения более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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