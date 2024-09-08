В МВД не заметили особых нарушений на осенних выборах 2024 года

В МВД не заметили особых нарушений на осенних выборах 2024 годаВозбуждено пять уголовных дел, также составлен 81 административный протокол
В Министерстве внутренних дел России доложили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах в субъектах страны. Об этом рассказал в ЦИКе врио заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Дмитрий Дацко.
По его словам, в настоящий момент возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательной кампании. «Практически все они связаны с сообщением о ложных фактах терроризма», – уточнил Дацко.
Всего, говорит представитель МВД, в последний день голосования 8 сентября в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях, связанных с выборами. Это в три раза меньше, чем в прошлый период: тогда было зарегистрировано около 900 таких сообщений. В СИЗО нарушений прав граждан допущено не было: «проголосовать смогли все», добавил он.
Сотрудники полиции также за эти выборы составили 81 административный протокол. Наибольшее количество из них были – за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.
Но без внешнего вмешательства на избирательную кампанию не обошлось. «Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», – заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ЦИКе. В пример он привел доклад «американских так называемых правозащитников из НПО Human Rights Watch», которые опубликовали заказной 200-страничный доклад.
В этом докладе, говорит Пискарев, содержалось требование к российским властям отозвать законодательные акты об иноагентах, о нежелательных организациях, ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и защите исторической правды. «А также и все другие законы, которые направлены на защиту суверенитета России», – пояснил он. «В качестве массовки в этой операции, поддерживая ее по методичкам Госдепа, выступали иностранные агенты и сбежавшие за границу релоканты-предатели», – обратил внимание Пискарев.
При этом он считает, что несмотря на упорные попытки коллективного Запада дестабилизировать обстановку перед выборами и возросшие террористические атаки ВСУ на приграничные регионы, россияне показали, что выступают за развитие страны и курс на победу. «Об этом говорит их готовность участвовать в выборах и явка», – отметил Пискарев.
Вторжением в Курскую область Киев надеялся на отмену выборов в российском регионе, но сделать им это не удалось, сообщил зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, глава комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в ходе доклада в ЦИКе. Сенатор добавил, что в настоящий момент в комиссии опасения вызывают экспериментирование с дипфейками. «Есть предложения уже законодательного характера, что с этим делать и как. Это непростая история. Тут просто принятием какого-то закона, наверное, вопрос не решить, да и технически обеспечивать защиту от дипфейков не так просто», – отметил он.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов России участвуют в выборах различного уровня. В 21 регионе проходят выборы губернаторов, в 13 – депутатов законодательных собраний, а в трех – депутатов Государственной Думы. В 21 столице субъектов выбирают муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего по стране проводится около 4000 избирательных кампаний для замещения более 35 000 депутатских мандатов и должностей.