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В МВД не заметили особых нарушений на осенних выборах 2024 года

Возбуждено пять уголовных дел, также составлен 81 административный протокол
Яна Суринская
Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Министерстве внутренних дел России доложили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах в субъектах страны. Об этом рассказал в ЦИКе врио заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Дмитрий Дацко.

По его словам, в настоящий момент возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательной кампании. «Практически все они связаны с сообщением о ложных фактах терроризма», – уточнил Дацко.

Всего, говорит представитель МВД, в последний день голосования 8 сентября в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях, связанных с выборами. Это в три раза меньше, чем в прошлый период: тогда было зарегистрировано около 900 таких сообщений. В СИЗО нарушений прав граждан допущено не было: «проголосовать смогли все», добавил он.

ЕДГ-2024: как проходило голосование в регионах России
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С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
На фото: избирательный участок в Южно-Сахалинске. / Кирилл Ясько / РИА Новости

Сотрудники полиции также за эти выборы составили 81 административный протокол. Наибольшее количество из них были – за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.

Но без внешнего вмешательства на избирательную кампанию не обошлось. «Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», – заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ЦИКе. В пример он привел доклад «американских так называемых правозащитников из НПО Human Rights Watch», которые опубликовали заказной 200-страничный доклад.

В этом докладе, говорит Пискарев, содержалось требование к российским властям отозвать законодательные акты об иноагентах, о нежелательных организациях, ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и защите исторической правды. «А также и все другие законы, которые направлены на защиту суверенитета России», – пояснил он. «В качестве массовки в этой операции, поддерживая ее по методичкам Госдепа, выступали иностранные агенты и сбежавшие за границу релоканты-предатели», – обратил внимание Пискарев.

При этом он считает, что несмотря на упорные попытки коллективного Запада дестабилизировать обстановку перед выборами и возросшие террористические атаки ВСУ на приграничные регионы, россияне показали, что выступают за развитие страны и курс на победу. «Об этом говорит их готовность участвовать в выборах и явка», – отметил Пискарев.

Вторжением в Курскую область Киев надеялся на отмену выборов в российском регионе, но сделать им это не удалось, сообщил зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, глава комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в ходе доклада в ЦИКе. Сенатор добавил, что в настоящий момент в комиссии опасения вызывают экспериментирование с дипфейками. «Есть предложения уже законодательного характера, что с этим делать и как. Это непростая история. Тут просто принятием какого-то закона, наверное, вопрос не решить, да и технически обеспечивать защиту от дипфейков не так просто», – отметил он.

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов России участвуют в выборах различного уровня. В 21 регионе проходят выборы губернаторов, в 13 – депутатов законодательных собраний, а в трех – депутатов Государственной Думы. В 21 столице субъектов выбирают муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего по стране проводится около 4000 избирательных кампаний для замещения более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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