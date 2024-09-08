В МВД не заметили особых нарушений на осенних выборах 2024 года

Вторжением в Курскую область Киев надеялся на отмену выборов в российском регионе, но сделать им это не удалось, сообщил зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, глава комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в ходе доклада в ЦИКе. Сенатор добавил, что в настоящий момент в комиссии опасения вызывают экспериментирование с дипфейками. «Есть предложения уже законодательного характера, что с этим делать и как. Это непростая история. Тут просто принятием какого-то закона, наверное, вопрос не решить, да и технически обеспечивать защиту от дипфейков не так просто», – отметил он.