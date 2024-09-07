На губернаторских выборах вместо Курской области лидером по явке стал Кузбасс

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе утреннего брифинга отвергла инсинуации «некоторых экспертов», которые, «лежа на диване или сидя в мягких креслах, рассуждают о якобы завышенной явке в отдельных субъектах». «Что касается Курска – здесь понятно, что вот как же так на досрочном голосовании явка такая же, как по итогам голосования в 2019 г. Ну это, наверное, надо просто закрыть глаза и укутаться куда-то, как страус в подушку голову спрятать, и не видеть разницы 2019 г. и что сейчас происходит», – сказала она. В 2019 г. выборы губернатора Курской области прошли при явке 41,56%, явка по итогам 6 сентября 2024 г. составила 46,94%.