На губернаторских выборах вместо Курской области лидером по явке стал Кузбасс

На губернаторских выборах вместо Курской области лидером по явке стал КузбассСамой низкой остается явка в республике Алтай
Во второй день губернаторских выборов в рамках единого дня голосования 6-8 сентября (ЕДГ-2024) сменился регион – лидер по явке избирателей. Курскую область, накануне продемонстрировавшую самый высокий процент проголосовавших, потеснил Кузбасс, славящийся крайне высокими результатами выборов еще со времен губернаторства Амана Тулеева. В Кемеровской области по итогам второго дня голосования на участки пришли 54,61% избирателей, в Курской области – 52,02%. Предыдущие губернаторы обоих регионов Сергей Цивилев (Кузбасс) и Роман Старовойт (Курская область) в середине мая перешли в правительство России, врио глав регионов были назначены первые вице-губернаторы соответственно Илья Середюк и Алексей Смирнов. Они баллотируются от «Единой России».
Выборы губернатора Курской области проходят в условиях боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничных районах. Из-за этого Центризбирком (ЦИК) разрешил провести здесь, а также в семи других регионах, где действует режим «среднего уровня реагирования», – в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе – досрочное голосование с 28 августа по 5 сентября. В семи граничащих с Украиной муниципалитетах Курской области (город Льгов, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский и Хомутовский районы) местные выборы перенесены по решению ЦИК «в целях защиты жизни и здоровья граждан».
Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе утреннего брифинга отвергла инсинуации «некоторых экспертов», которые, «лежа на диване или сидя в мягких креслах, рассуждают о якобы завышенной явке в отдельных субъектах». «Что касается Курска – здесь понятно, что вот как же так на досрочном голосовании явка такая же, как по итогам голосования в 2019 г. Ну это, наверное, надо просто закрыть глаза и укутаться куда-то, как страус в подушку голову спрятать, и не видеть разницы 2019 г. и что сейчас происходит», – сказала она. В 2019 г. выборы губернатора Курской области прошли при явке 41,56%, явка по итогам 6 сентября 2024 г. составила 46,94%.
«Понятно, что это (высокая явка. – “Ведомости”) – адекватная реакция героических жителей Курской области на действия бандюг, бандерофашистов, диверсантов, присоединившихся к ним наемникам разных мастей, всякий сброд со всего мира. Кого там только нет! Натуральные бандиты и каратели, которые пришли воевать с мирными жителями. Это адекватный ответ наших людей. У нас всегда так: беда, опасность, люди сплачиваются. В данном случае люди показали, что их не запугать никаким шантажом, никакими психологическими атаками, снарядами», – сказала Памфилова.
Очевидно, что куряне демонстрируют гражданское поведение, говорит президент Центра политических технологий Борис Макаренко. «И максимально благоприятные условия были созданы для избирателей в Курской области», – уточнил он. В черноземном регионе имеет место эффект «сплочения вокруг флага», «эффект осажденной крепости» – когда вместо страха и апатии происходит обратная ситуация – некое воодушевление, желание высказаться, выразить свое мнение, показать, что называется, врагу «кузькину мать», отмечает руководитель некоммерческого партнерства «Ассоциация политических консультантов» Алексей Швайгерт.
Собеседник, близкий к администрации региона, отмечает, что врио Смирнов смог после атаки ВСУ приспособиться и найти язык, который понятен людям, войти в ритм. Хотя тревожность в соседних регионах из-за этих событий естественным образом колебалась, говорит другой источник. Высокая явка в Курской области является некоей политической демонстрацией, направленной в том числе и вовне, сказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев.
Кузбасс же, по его словам, – исторический рекордсмен по явке в истории выборов в России. «Там ничего не меняется, это еще с тулеевских времен традиция», – сказал он «Ведомостям». На выборах президента России 17 марта явка в Кемеровской области составила рекордные 96,41%, на предыдущих выборах губернатора в 2023 г. – 80,73%.
Помимо Кемеровской и Курской областей, явка выше 50% после двух дней голосования составила в Башкирии, где действующий глава республики Радий Хабиров («Единая Россия») баллотируется на второй срок. На выборах высшего должностного лица субъекта проголосовали 51,85% избирателей.
Регион с самой низкой явкой на губернаторских выборах по итогам второго дня голосования не изменился – им осталась Республика Алтай, где на должность главы субъекта от «Единой России» претендует бывший первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, назначенный врио 4 июня. За два дня в Республике Алтай на выборах губернатора проголосовали 21,62% избирателей.
Ни в одном из 13 регионов, жители которых выбирают членов заксобраний, явка не перевалила за 50%. На выборах депутатов Мосгордумы проголосовало 33,67% избирателей. Самая высокая явка на дополнительных выборах депутатов Госдумы зафиксирована в Брянской области (Унечский округ № 78) – 37,87%. Здесь от «Единой России» баллотируется бывший министр спорта Олег Матыцин. Явка в Ростовской области (Южный округ № 154), где «Единой Россией» выдвинута бывшая вице-премьер России Виктория Абрамченко, по итогам двух дней составляет 33,61%. В Хакасии (Хакасский округ № 35) в качестве самовыдвиженца в Госдуму идет экс-министр энергетики Николай Шульгинов, явка здесь составляет 16,65%.